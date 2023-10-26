WordPress Hosting ile Web Site Yönetim Kolaylığı

İnternet dünyasına her gün binlerce yeni site katılıyor. Bu sitelerin önemli bir bölümü WordPress temelli site özelliğine sahip. Dünyanın en önemli içerik yönetim platformlarından biri olan WordPress site kurulumu ve yönetimini kolaylaştırıyor. Ancak yine de bazı konularda optimizasyon yapmayı gerektiriyor. Web hosting çeşitlerinden biri olan WordPress hosting bu konularda pratik çözümlere sahip. WordPress temelli bir site üzerinden hizmet vermek mi istiyorsunuz? Peki sitenizin birçok ihtiyacına WordPress hostingle kolayca ulaşabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik bu alanda fazla deneyim sahibi olmanıza da gerek yok. Paketinizi satın aldıktan sonra basit birkaç tıklamayla siteniz için birçok eklenti ve optimizasyona kolayca ulaşmanız mümkün.

İster amatörler için olsun isterse profesyoneller için web site yönetimi çeşitli zorluklara sahiptir. Web sitelerle ilgili henüz proje aşamasındayken alınan bazı kararlar bu zorlukları ciddi ölçüde azaltır. Web site kurulumunda WordPress, sağladığı imkanlarla süreci ciddi ölçüde kolaylaştırıyor. Öyle ki kişisel web siteleri ve blog sitelerinin yanı sıra kurumsal siteler de bu yüzden WordPress’i tercih edebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve sayısız eklenti seçeneğiyle WordPress, iyi bir web sitesine sahip olmanıza yardımcı oluyor. Üstelik sadece kurulum konusunda değil, site yönetimi ve web geliştirme alanında da WordPress’in sağladığı kolaylıklar fazla. WordPress temelli bir site üzerinden yayın yapacaksanız hosting tarafında ihtiyaç duyduğunuz birçok çözüme

WordPress hosting

ile daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bugüne kadar web hosting hizmetlerinden yararlanmamış kullanıcılar, WordPress hostingin diğer hosting hizmetlerinden farkını merak eder. Kısaca ifade edecek olursak WordPress hosting ile kullanıcı, özel bir otomasyon kurulumundan yararlanma imkanı kazanır. Oldukça basit bir kullanımı olan bu sistemi amatör webmasterlar bile rahatlıkla kullanabilir. Diğer web hosting hizmetlerinde veritabanı işlemleri çok daha zordur. Üstelik teknik bilgi gerektirir. Kullanıcının yapacağı bazı hatalar web site yönetiminde telafisi zor sonuçlar meydana getirir. Oysa WordPress hostingde veritabanı işlemlerinin yanı sıra etki alanları, alt etki alanı oluşturma, alan adı yönlendirme gibi işlemler basit birkaç tıklamayla kolayca gerçekleşir. Bugüne kadar hiçbir web deneyimi olmayan kişiler bile ilgili ekranlara ulaşarak bu işlemleri yapabilir. Veri yedeklemesi gibi işlemler ise günlük olarak ve otomatik şekilde gerçekleşir. Diğer hosting hizmetlerinde günlük yedekleme hizmeti ilave ücrete tabidir.

WordPress Eklentileriyle İşletmenizi Büyütebilirsiniz

Web hosting hizmetlerinde WordPress hosting paketlerini öne çıkartan nedenlerden biri de birçok eklentinin paketle birlikte kurulu olarak gelmesidir. Web sitelerin hizmet verdikleri sektörlere göre ihtiyaçları değişir. Örneğin siteniz üzerinden ürün satışı gerçekleştirecekseniz ürün sayfası yönetimi konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. WordPress hostingde kurulu olarak gelen WooCommerce eklentisi bu bağlamda harika bir çözümdür. Bu eklentiyi kullanarak ürün sayfalarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Böylelikle kullanıcılarınız sitenizi ziyaret ettiklerinde ürünlerinizi daha iyi inceleme fırsatı bulur. Ürün sayfalarınızda oluşturacağınız bilgi mimarisi iyiyse satışlarınız bundan olumlu yönde etkilenir.

WordPress hosting paketleri eklentiler konusunda bu gibi daha pek çok pratik çözüme sahiptir. Aslına bakarsanız, WordPress’te ücretli veya ücretsiz çok sayıda eklenti vardır. Ancak birçok eklenti WordPress hostingde hem kurulu gelir hem de optimizasyon gerektirmez. Söz gelişi, abonelikler için otomatik faturalandırma için MemberPress eklentisinden yararlanabilirsiniz. SEO için Yoast SEO eklentisi çok faydalıdır. Jetpack, Broken Link Checker, W3 Total Cache ve daha onlarca eklenti WordPress hostingle web operasyonunuzu daha iyi yönetme fırsatı sağlar. Böylelikle işletmenizi web üzerinden daha yüksek bir ivmeyle büyütme fırsatı elde edersiniz. WordPress hostingin paylaşımlı sunucularda da kullanılabilir olması önemli bir özelliğidir. Şu şartla ki diğer sitelerin de WordPress sitesi olması gerekir. Eğer aynı sunucu üzerinden birden fazla WordPress sitesi kurup yönetmek isterseniz WordPress hostingle süreçleri kolaylaştırmanız mümkün.

WordPress Hosting İçin Paket Çözümler

Web siteniz için hosting tarafında en uygun seçimin WordPress hosting olduğunu düşünüyorsanız bu hizmete daha.net fırsatlarıyla ulaşabilirsiniz. Web sitelerin domain, hosting ve sunucu tarafında tüm ihtiyaçlarını karşılayan daha.net WordPress hosting hizmetleri konusunda da her zaman yanınızda. Dilerseniz farklı firmalardaki hostinginiz için taşıma hizmetimizden de yararlanabilirsiniz. Kontrol panelleri uyumluysa bu hizmeti ücretsiz olarak sağlamaktayız. Yeni kuracağınız sitenin yanı sıra mevcut siteniz için de WordPress hostingden yararlanabilirsiniz. WordPress siteniz için farklı bir hosting hizmeti kullanıyorsanız daha iyi performans için WordPress hostinge geçebilirsiniz.

Sizler için oluşturduğumuz bu sayfada Standart ve Pro paketlerimiz mevcut. Bu iki paketin SDD disk alanı, aylık trafik ve e-posta limiti farklıdır.

Kaynak : https://www.daha.net/