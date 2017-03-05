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Yaban hayat unutulmadı

Yaban hayat unutulmadı

Yaban hayat unutulmadı

05 Mart 2017 Pazar 14:06

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında, Kartepe ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.  Ekipler, Kandıra ilçesinde de vatandaşlar ve avcılara yönelik, yaban hayatın korunması konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek de bu kapsamda, kentte korunan 10 yaban hayatı geliştirme sahasından biri olan, bin 19 hektarlık Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılarla bir araya geldi.

DOĞAL YAŞAM EĞİTİMLERİ VERİLİYOR!

Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2013'te düzenlenen 68. Genel Kurulu'nda yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü ilan edilmesine karar verildiğini anımsattı. Yılın her günü yaban hayatı için faaliyetlerinin sürdüğünü, kış aylarında yemleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Çiçek, yaralanan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştirdiklerini, kaçak avcılıkla mücadele ettiklerini, kentte biyo çeşitlilik envanter çalışması yürüttüklerini ve okullarda tabiat sevgisi ile doğal yaşam eğitimleri verdiklerini dile getirdi. (A.A.)

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