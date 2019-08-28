Yaban hayvanlarına umut olan merkez

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bulunan ve Ormanya’da ki Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen şahin, tedavi sonrası doğal yaşam alanına salındı. 4 hafta boyunca merkezde tedavi gören şahine anne şefkati ile yaklaşan veterinerler, tedavi süresince yavru şahini günde üç defa elleriyle besledi.

GETİRİLDİĞİNDE 565 GRAMDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, güçten düşmüş bir şekilde bulunan şahin, vakit kaybedilmeden Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Ormanya veteriner hekimlerine emanet edilen şahinin ilk olarak kilosu kontrol edildi ve 565 gram ile tedaviye başlandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Yaban hayvanlarının özellikle yavruların anneden ayrılma süreci ve doğal yaşama adapte olmaları oldukça zor oluyor. Zayıf ve güçten düşmüş olarak Ormanya veteriner hekimlerine teslim edilen şahinin kontrolleri sırasında çene yapısının tam gelişmediği ve beslenirken zorlandığı tespit edildi. Bu sebeple ilk dört gününü yoğun bakımda geçiren şahin, yoğun bakım sürecini sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra rehabilitasyon bölümüne alındı.

ANNE ŞEFKATİYLE İLGİLENİLDİ

4 hafta boyunca Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Şahin’e anne şefkati ile yaklaşıldı. Annesinden ayrıldığı için beslenmeyi reddeden Şahin’in çene yapısı oldukça zayıflamıştı. İlk olarak bu konu ile ilgili tedavi sürecine başlayan veteriner hekimler yavru şahini günde üç defa el ile besleyerek ilk haftanın sonunda 750 grama kadar ulaşmasını sağladı.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİ

Sağlığının iyiye gitmesi ve çene yapısının güçlenmesinden sonra kendi kendine beslenmeye alıştırılan şahinin beslenme menüsünde ciğer, tavukgöğsü ve kıyma bulunuyor. Günde 3 defa veteriner teknikeri kontrolünde beslenen şahin, doğal yaşamına salınmadan önce 1755 grama ulaştı.

UÇUŞ EGZERSİZİ YAPTIRILDI

Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavi sürecini tamamlayan şahin, dört haftanın sonunda doğal yaşam alanına salındı. Son iki haftasında kanatlarının güçlenmesi için uçma pratiği yaptırılan şahin için veteriner hekimler tarafından doğal yaşamına dönebilir kararı verildi. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Ormanya Veteriner Hekimi, “Tüm tedavileri başarılı bir şekilde sona erdi, anne şefkati ile tedavisini tamamladığımız şahini doğasına kavuşturacağımız için oldukça heyecanlıyız” dedi.

YABAN HAYVANLARINA UMUT OLAN MERKEZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da yaban hayvanlarına yönelik kurduğu “Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en donanımlı merkezlerinden biri olan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaralı veya rehabilitasyon ihtiyacı bulunan yaban hayvanlarına hizmet veriyor. 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 biyolog ve 2 hayvan bakıcısının görev aldığı merkezde son teknoloji cihazlar kullanılıyor.