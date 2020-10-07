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Yağışlara Karşı Kent Genelinde Menfez Ve Mazgal Temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yağmur suyu hatları, menfez ve mazgalların temizliklerini periyodik olarak yapıyor

Yağışlara Karşı Kent Genelinde Menfez Ve Mazgal Temizliği

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:31

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe (yarın) ve Cuma günü için Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Yağmursuyu hatlarının periyodik olarak sürekli temizliklerini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde teyakkuza geçti.

 

HATLAR TEMİZLENİYOR

Yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı ekipler, 12 ilçe de menfez, mazgal, dere ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları yaptı. Hatlarda biriken malzemeler ile mazgal ve menfezlerde biriken kuru ağaç dalları, yaprak ve çeşitli materyallerden temizlenerek açıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterler de gece saatlerinde kanal açma(kuka) araçlarıyla yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek olası tıkanmaların önüne geçildi.

 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

İl genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı temizlik çalışmaları ile birlikte su birikintilerinin oluşmaması ve yaşanabilecek taşkınların önüne geçilebilmek için büyükşehir ekipleri özverili çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Kent genelinde periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla yaşanabilecek ani baskın ve taşkınların önüne geçildi.

 



















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