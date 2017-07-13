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Yağmur geliyor

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu kentimizde yarından itibaren gök gürültülü sağanak etkili olurken, sıcaklıklar düşecek.

Yağmur geliyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:35

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu kentimizde bunaltıcı havanın etkisini kaybetmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte mevsim normallerinin yaklaşık 7-8 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışla birlikte düşmeye başlaması ve yeni haftada mevsim normallerinin de altına çekilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 32, en düşük 28 derece olması bekleniyor. Kentimizde 32 derecelerde hissedilen sıcaklığın akşam saatlerinde 26 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor. SAĞANAK YAĞIŞIN BU

GECE BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tahminlere göre kentte öğle saatlerinde 38 dereceyi bulacak hissedilen sıcaklık, gece 24 dereceye kadar düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 22, en yüksek 31 derece olacak. Ayrıca, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerine kadar kenti serinletecek. Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine çekilip, en düşük 21, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık yeni haftada mevsim normallerinin altına iniyor. Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece olacağı öngörülüyor. Kocaeli'de yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük 22, en yüksek 27 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 20, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olacağı tahmin ediliyor.
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