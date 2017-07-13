Yağmur geliyor
Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu kentimizde yarından itibaren gök gürültülü sağanak etkili olurken, sıcaklıklar düşecek.
GECE BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Tahminlere göre kentte öğle saatlerinde 38 dereceyi bulacak hissedilen sıcaklık, gece 24 dereceye kadar düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 22, en yüksek 31 derece olacak. Ayrıca, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerine kadar kenti serinletecek. Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine çekilip, en düşük 21, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık yeni haftada mevsim normallerinin altına iniyor. Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece olacağı öngörülüyor. Kocaeli'de yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük 22, en yüksek 27 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 20, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olacağı tahmin ediliyor.