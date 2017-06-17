Yağmur geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre yağışlar kentimize geri dönüyor. Yazın sıcak günlerinde ara ara kendini gösteren yağışlı hava dalgasının, yarından itibaren tekrar gelerek 3 gün kadar kentimizi terk etmemesi bekleniyor. Alınan son hava raporuna göre hafta sonunda Cumartesi akşamına kadar etkili olması beklenen güneşin saat 18.00 civarında etkisini kaybederek yerini bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağmurun geleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklenmemekle birlikte, 20 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yeni haftayla birlikte devam etmesi beklenen yağışların, Pazartesi günü etkisini arttırması beklenirken, hava sıcaklığının 18 derece dolaylarında olması öngörülüyor. Salı günü ise etkisini yitirecek olan yağışla birlikte hava sıcaklığında değişme olması beklenmezken, akşam saatlerinde yağışın kesileceği ve Çarşamba günü güneşli bir günü karşılayacağımız öngörülüyor. Çarşamba günü güneşin etkisiyle hava sıcaklıklarında belirgin bir artış beklenirken, sıcaklığın 24-25 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.