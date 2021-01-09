Yahya Kaptan, Dilovası’nda Anıldı

YAHYA KAPTAN, KABRİ BAŞINDA ANILDI
Yahya Kaptan’ın mezarı başındaki anma programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
YAHYA KAPTAN’IN MÜCADELESİ ANLATILDI
Duaların okunduğu törende Tarihçi, Yazar Recep Kankal, Milli Mücadele Kahramanımız Yahya Kaptan’ın hayat hikayesi ve girdiği mücadeleler hakkında önemli bilgiler verdi.
KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR
Törende Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ın anısına birer konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan ve şehitleri rahmetle andılar. Konuşmaların ardından Yahya Kaptan’ın kabrine karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi.