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Yahya Kaptan, Dilovası’nda Anıldı

Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan 101.ölüm yıl dönümünde Dilovası’nda düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Dilovası Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ın 101. ölüm yıl dönümü dolayısı ile anma programı düzenledi. Yahya Kaptan’ın Tavşancıl Akıncılar Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi, karanfiller bırakıldı.

Yahya Kaptan, Dilovası'nda Anıldı

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:38

YAHYA KAPTAN, KABRİ BAŞINDA ANILDI 

Yahya Kaptan’ın mezarı başındaki anma programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri,  mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. 

YAHYA KAPTAN’IN MÜCADELESİ ANLATILDI 

Duaların okunduğu törende Tarihçi, Yazar Recep Kankal, Milli Mücadele Kahramanımız Yahya Kaptan’ın hayat hikayesi ve girdiği mücadeleler hakkında önemli bilgiler verdi. 

KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR 

Törende Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ın anısına birer konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan ve şehitleri rahmetle andılar. Konuşmaların ardından Yahya Kaptan’ın kabrine karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi. 













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