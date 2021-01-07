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Yahya Kaptan`ın Şehit Edilişinin 101. Yıl Dönümü 8 Ocak’ta Kocaelili Yetkililere Tarihi Görev

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımı ..

Yahya Kaptan`ın Şehit Edilişinin 101. Yıl Dönümü 8 Ocak'ta Kocaelili Yetkililere Tarihi Görev

07 Ocak 2021 Perşembe 12:29

Kurtuluş Savaşı Komutanı Vefa Bekliyor Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele yıllarında Kocaeli Gebze ve Dilovası bölgesi, çok sıkıntılı ve zor günler geçirdi.
Stratejik önemi olan bölgeyi önce İngilizler ve sonra da Yunanlılar işgal etti ;ve bölgede büyük katliamlar yaptılar.
8 Ocak önemli bir gün. Kuvâ-yi Milliye Teşkilatı kurulup, işgalcilere ve Rum çetelerine karşı mücadele veren, Yahya Kaptan`ın Tavşancıl da şehit edilişinin 101. Yıl dönümü
Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere yetkililerimiz Yahya Kaptan`ın Dilovası tavşancıldaki anıt mezarını ziyaret ederek Kocaeli’nin verdiği değeri göstermeli .
Geçtiğimiz günlerde TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker Dilovası Belediye Başkanı sayın Hamza Şair ve benimle Anıt mezarda söyleşi yaparak, Yahya Kaptan'ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde tanınmasına vesile oldu.
Devri Alem Belgesel TV Programı olarak, Dilovası Kültür Mirası Projesi kapsamında Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası ve Yahya Kaptan konusunda belgesel sinevizyonu hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık .
Belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim.
Bir Millet Uyanıyor Filmimi İzlediniz mi?
Kurtuluş savaşında çok önemli görev yapan Kocaeli bölgesi Gebze Dilovası ve Tavşancıl sahilleri ile köyler de İngiliz ve Yunan işgaline direnen kurtuluş savaşına destek veren Atatürk`ün büyük değer verdiği Yahya Kaptan ve arkadaşlarının mücadelesi 1966 yılında film haline getirillip beyaz perdeye aktarıldı . Kartal Tibet’in baş rol oynadığı filmi izlemek için tıklayın.
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