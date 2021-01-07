Yahya Kaptan`ın Şehit Edilişinin 101. Yıl Dönümü 8 Ocak’ta Kocaelili Yetkililere Tarihi Görev

Stratejik önemi olan bölgeyi önce İngilizler ve sonra da Yunanlılar işgal etti ;ve bölgede büyük katliamlar yaptılar.

8 Ocak önemli bir gün. Kuvâ-yi Milliye Teşkilatı kurulup, işgalcilere ve Rum çetelerine karşı mücadele veren, Yahya Kaptan`ın Tavşancıl da şehit edilişinin 101. Yıl dönümü

Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere yetkililerimiz Yahya Kaptan`ın Dilovası tavşancıldaki anıt mezarını ziyaret ederek Kocaeli’nin verdiği değeri göstermeli .

Geçtiğimiz günlerde TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker Dilovası Belediye Başkanı sayın Hamza Şair ve benimle Anıt mezarda söyleşi yaparak, Yahya Kaptan'ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde tanınmasına vesile oldu.

Devri Alem Belgesel TV Programı olarak, Dilovası Kültür Mirası Projesi kapsamında Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası ve Yahya Kaptan konusunda belgesel sinevizyonu hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık .

Belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim.

Kurtuluş Savaşı Komutanı Vefa Bekliyor Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele yıllarında Kocaeli Gebze ve Dilovası bölgesi, çok sıkıntılı ve zor günler geçirdi.