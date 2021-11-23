GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen genç nesilleri geleceğe hazırlıyor

Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda 2002-2003 eğitim öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1 milyon 171 bin 891'e yükseldi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen genç nesilleri geleceğe hazırlıyor

23 Kasım 2021 Salı 13:47

Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen, genç nesilleri geleceğe hazırlıyor.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda 2002-2003 eğitim öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1 milyon 171 bin 891'e yükseldi.

2002-2003 eğitim öğretim yılında 58 bin 264 olan özel okullardaki öğretmen sayısı 172 bin 328'e, 528 bin 416 olan resmi okullardaki öğretmen sayısı ise 999 bin 563'e çıktı.

Türkiye'de, 2002-2003 eğitim döneminde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15'e, ortaöğretim düzeyinde ise 13'e düştü.

AK Parti hükümetleri döneminde ataması yapılan öğretmenlerin sayısı, eğitim sistemindeki yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin yüzde 73'üne karşılık geliyor. Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 60'ı 40 yaşın altında.

Ayrıca, 32 ülkede bin 535 öğretmen ve Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve yabancı dil bölümlerinde veya büyükelçilikler ve başkonsolosluklar nezdinde açılan Türk kültür merkezlerinde 39 ülkede 101 okutman görev yapıyor.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi

Öğretmenlerin mezun oldukları dönemin birikimlerinin ötesine geçerek çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanması için alan eğitimlerinden yabancı dil eğitimine, ölçme ve değerlendirmeden teknolojinin kullanımına kadar çok sayıda ve kapsamlı eğitimler düzenleniyor.

Bakanlık, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim programlarının çerçevesini genişletecek çalışmalar yapacak.

Ankara'da 1-3 Aralık 2021 tarihleri "Eğitimde Fırsat Eşitliği" başlığında gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulacak çalışma gruplarından biri de "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olacak.

Geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak

Bakanlık, öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk 5 yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulayacak.

Mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılmasının planlandığı çalışma kapsamında gelişim programları düzenlenecek.

Türkiye'de belirli bölgelerde genç öğretmen yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla bu öğretmenlere verilecek eğitim, fırsat eşitliğinin sağlanması açısından önemli olacak.

Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınacak. Ortaokul ve liselerde kapsayıcı eğitim, okul öncesi ve sınıflarda öğretimi farklılaştırma, etkinlik temelli ders tasarlama, ölçme değerlendirmede yenilikçi yaklaşımlar, eğitimde drama, sınıf yönetimi ve proje hazırlama yöntem ve uygulamaları verilecek.

Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesiyle ilgili yeni bir çalışmanın ise hazırlığı yapılıyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Gençler De Öğretmenlerin Eseridir” “Gençler De Öğretmenlerin Eseridir”
BAŞKAN BIYIK, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞTU BAŞKAN BIYIK, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKUL...
TÜRKİYE’NİN ÖNDERLERİ KOCAELİ’DE YETİŞİYOR TÜRKİYE’NİN ÖNDERLERİ KOCAELİ’DE YETİŞİYOR
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi. Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel,...
Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı’na SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliği yaptı Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı’na...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen EQUIFUN, PII, PIII Engel Atlama Mini Ligi 2. Ayak yarışmaları tamamlandı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Gençler De Öğretmenlerin Eseridir”
CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı...

Haberi Oku