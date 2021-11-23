Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen, genç nesilleri geleceğe hazırlıyor.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda 2002-2003 eğitim öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1 milyon 171 bin 891'e yükseldi.

2002-2003 eğitim öğretim yılında 58 bin 264 olan özel okullardaki öğretmen sayısı 172 bin 328'e, 528 bin 416 olan resmi okullardaki öğretmen sayısı ise 999 bin 563'e çıktı.

Türkiye'de, 2002-2003 eğitim döneminde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15'e, ortaöğretim düzeyinde ise 13'e düştü.

AK Parti hükümetleri döneminde ataması yapılan öğretmenlerin sayısı, eğitim sistemindeki yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin yüzde 73'üne karşılık geliyor. Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 60'ı 40 yaşın altında.

Ayrıca, 32 ülkede bin 535 öğretmen ve Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve yabancı dil bölümlerinde veya büyükelçilikler ve başkonsolosluklar nezdinde açılan Türk kültür merkezlerinde 39 ülkede 101 okutman görev yapıyor.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi

Öğretmenlerin mezun oldukları dönemin birikimlerinin ötesine geçerek çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanması için alan eğitimlerinden yabancı dil eğitimine, ölçme ve değerlendirmeden teknolojinin kullanımına kadar çok sayıda ve kapsamlı eğitimler düzenleniyor.

Bakanlık, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim programlarının çerçevesini genişletecek çalışmalar yapacak.

Ankara'da 1-3 Aralık 2021 tarihleri "Eğitimde Fırsat Eşitliği" başlığında gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulacak çalışma gruplarından biri de "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olacak.

Geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak

Bakanlık, öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk 5 yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulayacak.

Mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılmasının planlandığı çalışma kapsamında gelişim programları düzenlenecek.

Türkiye'de belirli bölgelerde genç öğretmen yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla bu öğretmenlere verilecek eğitim, fırsat eşitliğinin sağlanması açısından önemli olacak.

Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınacak. Ortaokul ve liselerde kapsayıcı eğitim, okul öncesi ve sınıflarda öğretimi farklılaştırma, etkinlik temelli ders tasarlama, ölçme değerlendirmede yenilikçi yaklaşımlar, eğitimde drama, sınıf yönetimi ve proje hazırlama yöntem ve uygulamaları verilecek.

Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesiyle ilgili yeni bir çalışmanın ise hazırlığı yapılıyor.