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YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ

Bıyık'tan 24 Kasım’da anlamlı çalışma

YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ

26 Kasım 2019 Salı 17:11

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde farklı bir çalışmaya imza attı. Örnek bir uygulamayla Darıca genelindeki bütün okulları ziyaret eden Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki yaklaşık 3 bin öğretmeni tek tek ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir uygulamayla öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu. Eğitim camiasını ve öğretmenleri önemsediğini her fırsatta dile getiren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli işbirliği içinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de farklı bir çalışmaya imza attı.

ÖĞRETMENLER TEK TEK ZİYARET EDİLDİ

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki bütün okullar tek tek ziyaret edildi. Devlet okulları ve özel okullar ayrımı gözetmeden ilçedeki bütün okullara giden Darıca Belediyesi, öğretmenleri yalnız bırakmadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık’la birlikte okulları gezerek öğretmenler odasına konuk oldu ve öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladı.

BÜTÜN BİRİMLER SAHADAYDI

Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Ayhan Naci Yılmaz ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte bütün birim müdürleri ayrı gruplar halinde bütün mahallelerde tek tek okulları ziyaret ettiler. Darıca’daki bütün okullara giden ekipler, tek tek bütün öğretmenleri ziyaret ederek çiçek hediye edip öğretmenler gününü kutladı.

EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek “Eğitim en öncelikli gündemimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlere ne kadar teşekkür etsek az. İstedik ki öğretmenler gününde ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimize ulaşalım ve yanlarında olduğumuzu gösterelim. Bu nedenle bütün okulları ekibimizle birlikte tek tek ziyaret ettik. Bir kez daha kutsal bir görev üstlenen öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” dedi. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürleri de ziyaretler nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık ve ekibine teşekkür ettiler.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gün boyu etkinliklere katılan ve okulları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, emekli öğretmenleri de unutmadı. Yaşlı ve emekli öğretmenlerin evlerine konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, ellerini öpüp hayır duası aldı ve öğretmenler gününü kutladı. Başkan Muzaffer Bıyık, akşam ise Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek hasbihal etti.











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