Yalan Söylüyorlar! Kanmayalım!

Devletin Çalışma Bakanı Asgari Ücreti açıklarken milyonların gözünün içine baka baka yalan söyledi… Maalesef, çoğunlukla bu yalana inanılmakta ve asgari ücretin 1603 TL olduğu kabul edilmektedir. Gerçekte ise asgari ücret net 1.450,91 TL’dir.

Asgari Ücret Net: 1.450,91 TL’dir.

İşçinin sigorta primleri bu ücret üzerinden yatacak, işten ayrılırken alacağı Tazminat, Yıllık İzin vb. hesaplamaları bu ücretten yapılacak.

Çalışırken yaptığı/yapacağı bir fazla çalışma, genel tatil çalışması bu ücret üzerinden ödenecek.

Peki, 1603’e nerden ulaşıyorlar?

Şundan:

Asgari ücretten kesilmesi gereken 258,76 TL Gelir Vergisinin 152,12 TL’si Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak işçiye iade edildiği için 1.450,91 TL olan Asgari Ücretin neti; oluyor 1.603,12 TL.

“RAKAMLARLA SÖYLENEN YALANLAR İNSANLARI EN KOLAY KANDIRMA YOLUDUR” der, bazı İktisatçılar.

Devletin bakanı ve sarı sendikacılar da bu rakam yalanlarıyla İşçi Sınıfımızı yine Sefalet Ücretine mahkûm ettiler.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden sarı-gangster Türk-İş Konfederasyonu’nun yöneticileri de; “Asgari ücret kabul edilebilir değil ama hayırlı olsun demekten başka bir şey yapamayız”, diyorlar.

İyi de niye “hayırlı olsun demekten başka bir şey yapamıyor”sun?

Baskı ve tehdit altında mısın?

Niye açıklamıyorsun.

Temsil ettiğin işçi kitlesine yaptığın ihaneti “hayırlı olsun” demekle örtemezsin…

Aslında bunlar da insan aklıyla alay ediyorlar. Komisyon kararlarına sözde “muhalefet şerhleri” koyarak ya da bu tür mızıldanmalarla hükümet yandaşı olmalarını perdelemek istiyorlar.

Öte yandan, AGİ dâhil Asgari Ücrette yapılan net artış; 199,06 TL olmuştur. Ama daha asgari ücret açıklanmadan elektriğe % 8,8 zam yaptılar.

Vergi ve harçlara yapılan zamların yanında diğer zamlar da kapıda bekliyor.

2017 Enflasyon oranı % 12,98 olduğu halde asgari ücrete uygulanan zam oranı; % 12,42 oranında olmuştur. Esasen açıklanan resmi enflasyon oranları gerçek enflasyonun çok çok altında olmasına karşın, açıkladıkları rakamlara dahi uymamaktalar.

Kendisini “Başbakan” sanan birisi “işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” demiyor muydu?

Bunun da kocaman bir yalan olduğu açığa çıktı mı?

Cumhurbaşkanı maaşının 39 bin lira, Milletvekili maaşının 17 bin lira olduğuna da girmeyelim…

Zaten bunda bir sürpriz yok. Çünkü bunlar hep yaptıklarını yapıyorlar ve sürekli YALAN SÖYLÜYORLAR…

Oysa gerçekten adil ve hakkaniyetli bir Asgari Ücretin normal geçim endeksinden aşağı düşmemesi ve bugün için bu rakamın 5.500 TL olması gerekir.

Öyleyse bize düşen de bunlara kanmamak ve yalanlarını teşhir etmek.

Maalesef insanlarımızı “doğruya alerjisi olan” bir konuma düşürdüler. Şu an için, bizim doğrularımız bunların yalanlarından fazla etki uyandırmıyorsa da biz görevimizi yapmak zorundayız.

Bu dönem de geçecek ve doğrular- gerçekler galip gelecektir.

Son söz olarak; İşçi Sınıfımıza reva gördüğünüz bu asgari ücreti sizlere verelim de bir ay değil, bir hafta değil, bir gün geçinin de görelim.