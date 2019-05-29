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Yalçın Coştur'un acı günü

Yine bir gencimizi ebediyete uğurluyoruz . Gebze’nin tanınan simalarından İş insanı Yalçın Coştur’un yeğeni hayatını kaybetti.

Yalçın Coştur'un acı günü

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:02

Gebze’mizin saygın ailerinden Çoştur ailesinin evladı, kıymetli arkadaşımız ve gazetemizin takipçilerinden iş adamı Yalçın Coştur’un yeğeni Samet Bora Coştur hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta E-5 Karayolunda yaşanan elim trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Samet Bora Coştur’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 

Samet Bora Coştur'un cenazesi,  bugün Beylikbağı Mahallesi Mevlana Camii'nde kılınan öğle namazıına müteakip kılınan cenaze namazının ardından; defin işlemleri için Gebze Mezarlığına götürüldü
www.gebzegazetesi.com olarak merhuma rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Merhumun Beylikbağı Mevlana caminde Çarşamba günü öğleyin kılınan cenaze namazını www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayımladık

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Anahtar Kelimeler
GebzeCenazeCoşturTrafik KazasıSamet Bora Coştur
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