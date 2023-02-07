YALNIZ DEĞİLSİNİZ...

Bir çok okul gibi Gebzenin seçkin okulu olan Emlakkonutları Ortaokuluda depremzedelere karşı kayıtsız kalmadı . Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleşen şiddetli depremlerden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını ve ellerinden geldiğince depremzedelerin yanında olduklarını ifade ettiler. Okul idaresi, öğretmenler , veliler ve öğrencilerin katılımı ile büyük bir afet yardım kampanyası düzenlediler.

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre 10 ili etkileyen 7,6 ve 7.7 şiddetindeki depremde zarar gören depremzedelere yardım çerçevesinde Gebze Emlakkonutları Ortaokulunda bir yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası çerçevesinde bebek bezi, bebek maması kuru gıda gibi listede ki ürünleri 08.02.2023 tarihinde yetkililere ulaştırmak amacıyla okulda toplamaya başlıyoruz. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen ve velilerin bu yardım kampanyasına katılımını önemle rica ediyoruz diyen Harun Özkan ilk yardım kamyonunu doldurduklarını 8 şubat sabah 10 a kadar yardım kampanyasının devam ettiğini ifade etti.













Okul müdürü Harun Özkanın sınıf gruplarına yolladığı mesaj da



Kıymetli öğretmen arkadaşlarım!



Değerli velilerimiz!

Dün yaşanan depremde zarar gören Kahramanmaraş iline gönderilmek üzere Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından acil yardım toplaması kararlaştırılmıştır.

Yarın sabah 10 a kadar yukarıdaki fotoğrafta görülen malzemeleri okulumuzda toplayacağız.

Akşam 17 ye kadar, sabah 8.30- 10 arasında okulda sizleri bekliyor olacağız.

Lütfen çağrımıza kulak verin.





