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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Gebze’de 44 yaşındaki Murat E., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

22 Eylül 2017 Cuma 13:57

Güzeller Mahallesi Bülbül Caddesi 902 Sokak'taki bir apartmandaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Murat E'nin çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Murat E’nin cesedi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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