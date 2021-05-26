banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalova'da Uygulama Noktasında Aracın Çarptığı Polis Memuru Şehit Oldu

Yalova'da uygulama noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yalova-Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48), "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç çarptı.

Yalova'da Uygulama Noktasında Aracın Çarptığı Polis Memuru Şehit Oldu

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:19

Ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memurunun naaşı memleketine gönderildi

YALOVA (AA) - Yalova'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.

Yalova Devlet Hastanesinden belediyeye ait cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, konvoy eşliğinde törenin yapılacağı valilik bahçesine getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şehidin öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada, Emanetoğlu'nun görevini yaptığı sırada şehit düştüğünü söyledi.

Fındık, polis teşkilatının canla başla mücadelesini sürdürdüğünü aktararak "Şimdiye kadar bu mücadelede çok sayıda şehit vermiş kahraman bir teşkilatın mensupları olarak biliyoruz ki aziz milletimiz her daim şehidini kalbinde yaşatmış ve hatıralarına sahip çıkmıştır. Bu vesileyle başta şehit polisimiz Mustafa Emanetoğlu kardeşimiz olmak üzere vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görevini yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerime Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Şehidin naaşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın duasının ardından memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Törene şehidin eşi, anne ve babası ile kardeşleri, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, Z.İ'nin (19) kullandığı aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü. Polis memuruna çarpıp kaçan Z.İ. ile beraberindeki S.Y. (18) ve S.İ. (17) gözaltına alınmıştı.


























AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, MBB’de Oy Birliğiyle Yeniden Başkan Seçildi Büyükakın, MBB’de Oy Birliğiyle Yeniden Başkan...
Leyla Atakan Caddesi’nde Yeni Düzenleme Leyla Atakan Caddesi’nde Yeni Düzenleme
Halı Sahaların Bakımları Yapıldı Halı Sahaların Bakımları Yapıldı
Dilovası Köseler Köyü’nde Altyapı Temizliği Dilovası Köseler Köyü’nde Altyapı Temizliği
Mafya Liderleri ve Gazetecilik Anılarım Mafya Liderleri ve Gazetecilik Anılarım
Kereste Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı Kereste Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, MBB’de Oy Birliğiyle Yeniden...
Oy birliğiyle yeniden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı...

Haberi Oku