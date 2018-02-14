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Yaman, Fatih Devlet Hastanesini inceledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yapımı bitme aşamasına gelen Fatih Devlet Hastanesine giderek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Yaman, Fatih Devlet Hastanesini inceledi

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:09

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman önceki gün yapımı bitmek üzere olan Gebze Devlet Hastanesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaman'a AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimi ile Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz eşlik etti. 

NALBANT''TAN BİLGİ ALDILAR

Yaman ve beraberindekiler önce Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Nalbant'ı makamında ziyaret ederek hastanede ki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yapımıs son aşamasına gelen yeni binaya giderek inşaat çalışmaları hakkında da hem Başhekim Gökhan Nalbant hemde müteahhit firma yönetcileri tarafından bilgiler aldı.

10 MART'TA İNŞAAT ÇALIŞMALARI BİTİYOR

Ziyarette müteahhit firma yetkilileri yapılan çalışmalara göre 10 Mart'ta tüm inşaat çalışmasını bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, programlarına göre 10 Mart'ta inşaat çalışmalarının bitmiş bir şekilde anahtarı başhekimliğe teslim etmeyi hedeflediklerini belirttiler. 

TÜM DETAYLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

Fatih Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının son aşamaya gelindiğini söyleyen Başhekim Nalbant, tüm detayların en ince ayrıntısına kadar eksiksiz yapılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Nalbant inşaat çalışmalarını bitmesinin ardından bir aylık süre içerisinde teknik donanım ve altyapının yapılacağını  söyledi.

HASTANE AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Çalışmaları incelemesinin ardından yapımı son aşamaya gelen Fatih Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Gebze ve bölge halkının sabırsızlıkla beklediği hastanemizde nihayet sona doğru gelindi. 56 bin metrekare kapalı alanı ve 650 araçlık otoparkıda da olacak olan hastanemizin yapımında bazı aksaklıklardan dolayı uzayan hastanemiz 5 yıldızlı otel konforunda yapılan hastanemiz oldukça donanımlı bir şekilde yapılmaktadır. Hastanemiz inşallah kısa sürede bitecek ve aziz milletimizin hizmetine girmiş olacaktır. Açılış ile ilgili çalışmalarımız sürüyor."dedi.
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