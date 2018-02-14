Yaman, Fatih Devlet Hastanesini inceledi

NALBANT''TAN BİLGİ ALDILAR
Yaman ve beraberindekiler önce Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Nalbant'ı makamında ziyaret ederek hastanede ki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yapımıs son aşamasına gelen yeni binaya giderek inşaat çalışmaları hakkında da hem Başhekim Gökhan Nalbant hemde müteahhit firma yönetcileri tarafından bilgiler aldı.
10 MART'TA İNŞAAT ÇALIŞMALARI BİTİYOR
Ziyarette müteahhit firma yetkilileri yapılan çalışmalara göre 10 Mart'ta tüm inşaat çalışmasını bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, programlarına göre 10 Mart'ta inşaat çalışmalarının bitmiş bir şekilde anahtarı başhekimliğe teslim etmeyi hedeflediklerini belirttiler.
TÜM DETAYLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ
Fatih Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının son aşamaya gelindiğini söyleyen Başhekim Nalbant, tüm detayların en ince ayrıntısına kadar eksiksiz yapılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Nalbant inşaat çalışmalarını bitmesinin ardından bir aylık süre içerisinde teknik donanım ve altyapının yapılacağını söyledi.
HASTANE AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Çalışmaları incelemesinin ardından yapımı son aşamaya gelen Fatih Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Gebze ve bölge halkının sabırsızlıkla beklediği hastanemizde nihayet sona doğru gelindi. 56 bin metrekare kapalı alanı ve 650 araçlık otoparkıda da olacak olan hastanemizin yapımında bazı aksaklıklardan dolayı uzayan hastanemiz 5 yıldızlı otel konforunda yapılan hastanemiz oldukça donanımlı bir şekilde yapılmaktadır. Hastanemiz inşallah kısa sürede bitecek ve aziz milletimizin hizmetine girmiş olacaktır. Açılış ile ilgili çalışmalarımız sürüyor."dedi.