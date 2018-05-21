YAMAN GEBZE’DE GENÇLERLE BULUŞTU

Ak Parti Gebze Gençlik Kolları’nın düzenlediği programa Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Ak Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayları ve gençler katıldılar.

‘SİYASETİN OKULU TEŞKİLATLARDIR’

Gençlik kollarının, parti teşkilatlarının okulu olduğunu hatırlatan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “AK Parti gibi milletin tertemiz vicdanında, milletin partisi olmayı hak etmiş bir teşkilatın en önemli unsurlarından birisi olduğunuz için sizleri kutluyorum. Teşkilat, siyasetin okuludur. Siyaset belli pozisyonlar karşısında tutum geliştirme işidir. Siyasetin öğrenilmesi gereken yer de teşkilatlardır. O yüzden gençlik kollarını siyaset okulu olarak görmelisiniz