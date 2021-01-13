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Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne Ziyaret

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım önceki gün Kocaeli protokolüne ziyarette bulundular.

Yaman, Şayir ve Yıldırım'dan Kocaeli Protokolüne Ziyaret

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:33


AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, önceki gün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli Nüfus Müdürü İlhan Eser'i ziyaret ettiler. 

BAŞARILAR DİLEDİLER 

Karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulan ziyaretlerde, Kocaeli ve Dilovası genelinde yapılan ve yapılmakta olan projeler üzerine fikir alışverişi yapılırken, Yaman, Şayir ve Yıldırım, Kocaeli’nin ve Dilovası’nın geleceği için çalışan başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere tüm kamu kurumları yönetimi ve çalışanlarına başarılar dilediler.  

PROTOKOLDEN ZİYARET TEŞEKKÜRÜ 

Gerçekleşen ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Yavuz, Tipioğlu, Çelik ve Eser, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. 











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