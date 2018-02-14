Yaman ve Ayar'dan KYK'ya ziyaret

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve beraberinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, yönetimi ve Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ile birlikte önceki gün Gebze Muallimköy'de faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna giderek Yurt Müdürü Resul Kotan ile bir süre görüştüler.
YURTTA 894 ÖĞRENCİ BULUNUYOR
Yurt hakkında bilgiler veren Kotan, "KYK Muallimköy kampüsü olarak Türkiye ve Kocaeli genelinde çok iyi bir durumdayız. Yurdumuzda hali hazırda 894 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların 334'ü kız öğrenci, 560'ı erkek öğrenciden oluşmaktadır. Genel itibari ile de öğrencilerimizin çoğunluğu Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Burada bulunan yaklaşık 900 öğrencimizin günlük yaşantısını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaktayız. Hem KYK olarak hemde Gebze Belediyesi ile ortaklaşa öğrencilerimizin sosyal aktivitelerini geliştirmek için çok sayıda etkinlikler düzenliyoruz.
KAPASİTESİ ARTACAK
Son yıllarda yurt sorunu ciddi oranda yaşandığı için bu yaz yeni bir inşaat çalışmasına başlayacağız. 900 öğrenci kapasitemize 300 yeni yatak katarak öğrenci sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte sizlerden KYK Muallimköy kampüsümüzde öğrencilerimiz için yeni spor alanları istiyoruz. Kampüs alanımız yaklaşık 160 dönümdür. Bunun 7 dönümünde yurt binamız yer almaktadır. Geri kalan alanlarımız boştur. Bu alanlarımızın bir kısmına halı saha gibi değişik spor tesislerinin yapılmasını ve gençlerimizin daha çok spor yapmalarını istiyoruz."dedi.
GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ
Yurt Müdürü Kotan'ın ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "KYK Muallimköy kampüsü bölgemiz için oldukça önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Bizde yurdumuzun daha kapsamlı hizmet vermesi için geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi koşullarda yetişmesi ve öğretimleri boyunca sorun yaşamamaları için elimizden geldiğince isteklerinizi yerine getirmek için çalışacağız. Türkiye yeni yeni kendine gelen bir ülke oldu. Her geçen gün büyüyen gelişen ülkemizin yetişmiş eğitimli gençler ile ilerde daha güzel seviyelere geleceğine inanıyoruz. AK Parti iktidarı olarak ta son 15 yılda eğitime ve gençlerimize büyük önem vererek Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan okulların daha fazlasını son 15 yılda yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca yurdumuzda bulunan gençlerimizin de sportif ihtiyaçları önemlidir. Bu konuyla da ilgili olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."dedi.