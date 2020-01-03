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Yaman ve Şayir’den, Doğan’a ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut’tan Özel MEDAR Gebze Hastanesi Başhekimi Nevzat Doğan’ı ziyaret ettiler.

Yaman ve Şayir'den, Doğan'a ziyaret

03 Ocak 2020 Cuma 16:19

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve ilçe yöneticileri, Özel MEDAR Gebze Hastanesi Başhekimi ve İzmit Belediyesi eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret ettiler. Misafirlerini makamında ağırlayan Doğan, hastanenin isim değişikliği ile birlikte yeni çalışmaları hakkında bilgiler vererek ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

DOĞAN’A BAŞARILAR DİLEDİLER

Yaman ve Şayir’de yaptıkları ziyarette İzmit Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle ve başarıları ile adından söz ettiren Nevzat Doğan’ın, yeni isim ve hizmet anlayışıyla yola çıkan Özel MEDAR Hastanesi’nde de güzel çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirterek Doğan ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

 

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Anahtar Kelimeler
Cemil YamanHamza Şayir#Dilovası#OsmanAkbulut#BelediyeBaşkanı#İlçe Başkanı #Akparti
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