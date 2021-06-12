Yaman’dan Muş ve Bursa’da Yoğun Çalışma

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen programlar kapsamında teşkilat çalışmaları için bir haftalık yoğun bir program gerçekleştiren Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, bir hafta içinde önce Muş ardından Bursa’da teşkilat çalışmalarına katıldı.





Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, AK Parti Genel Merkezince düzenlenen program çerçevesinde hafta başında iki günlük ziyaret için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile beraber Muş’a giden Yaman burada AK Parti Muş İl Başkanlığını ziyaret ettiler. Burada düzenlenen toplantının ardından Özhaseki ve Yaman daha sonra Muş Valiliği, Muş Belediye Başkanlığını ziyaret ettiler. Daha sonra hep birlikte Porsor Ana Kadın Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Feyat Asya’nın 2014-2021 yatırım ve proje sunumu programına katıldılar.

MUŞ’TA YOĞUN PROGRAM

Ertesi gün devam eden programlar çerçevesinde Belediye Başkanı Feyat Asya ile istişare toplantısı, Kent Meydanı inşaatı ile Müştak Baba Bilgi Evi ziyareti, Lale Vadisi Parkı 2. Etap Temel Atma ve Halk Ekmek Fabrikası Açılış Töreni, Altyapı projesinin incelenmesi ve Karşıyaka’daki 7.500’lük içme suyu deposunun hizmete açılışı ve son olarak Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali (MUŞTİ) ve Alparslan 2 Barajı İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı incelemede bulunmalarının ardından Ankara’ya dönüş yaptılar.

AKŞAM YEMEĞİNDE PARTİLİLERLE BULUŞTULAR

Muş ziyaretlerinin ardından Ankara’ya dönen Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, yine iki günlük yoğun program için Bursa’ya geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen akşam yemeğinde çok sayıda davetlinin katıldığı bir programla partililerle bir araya geldi.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Ertesi gün ise yoğun bir program gerçekleştiren Yaman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın öncülüğünde gerçekleşen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş ve Sakarya Belediye başkanlarının katıldığı istişare toplantısına katıldı.

























