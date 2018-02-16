Yaman’dan Yılmazel’in ailesine ziyaret

Gebze siyasetinin duayen isimlerinden, Gebze belediyesi eski meclis üyesi Abdullah Yılmazel yaklaşık üç hafta önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yılmazel’in hastaneye geldiğinde kalbi durmuş ve yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülmüştü. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Yılmazel’in ailesi ve yakınları kendisini yalnız bırakmazken önceki günde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’da ziyaret ederek Yılmazel’in sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ