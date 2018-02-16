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Yaman’dan Yılmazel’in ailesine ziyaret

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yaklaşık üç hafta önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Gebze Belediyesi eski meclis üyesi Abdullah Yılmazel’in ailesini ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Yaman'dan Yılmazel'in ailesine ziyaret

16 Şubat 2018 Cuma 11:39

Gebze siyasetinin duayen isimlerinden, Gebze belediyesi eski meclis üyesi Abdullah Yılmazel yaklaşık üç hafta önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yılmazel’in hastaneye geldiğinde kalbi durmuş ve yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülmüştü. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Yılmazel’in ailesi ve yakınları kendisini yalnız bırakmazken önceki günde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’da ziyaret ederek Yılmazel’in sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ziyarette ayrıca Gebze Ticaret Odası Nail Çiler, Gebze Belediyesi Meclis üyesi Sadık Güvenç, MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve Yılmazel’in aile dostları da katıldı. Yılmazel’in oğulları Şahin ve Yücel Yılmazel’den hasta hakkında bilgi alan Yaman geçmiş olsun dileklerini iletti.



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