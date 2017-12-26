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Yangın çıkan depoda ceset bulundu

Dilovası'nda mangal kömürü deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekiplerince bulunan cesedin Afganistan uyruklu bir gence ait olduğu belirlendi

Yangın çıkan depoda ceset bulundu

26 Aralık 2017 Salı 09:44

Dilovası'nda bir mangal kömürü deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki mangal kömürü deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sırasında yanmış ahşap kasa içinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin söz konusu depoda çalışan Afganistan uyruklu Ayab Khan'a (23) ait olduğu belirlendi.

Khan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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