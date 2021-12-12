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Yangında Hasar Gören Bahtiyar Camisi’ni Büyükşehir Onarıyor

İzmit Cedit Mahallesi Bahtiyar Camisi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyükşehir A Takımı ekipleri yangında hasar gören caminin onarım çalışmalarına başladı

Yangında Hasar Gören Bahtiyar Camisi'ni Büyükşehir Onarıyor

12 Aralık 2021 Pazar 20:49

 

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde dün gece Bahtiyar Camisi’ndeki yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla harekete geçen A Takımı ekipleri, caminin onarılması için çalışmalara başladı. Bahtiyar Camisi’nden dün gece dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Duvarlarında, çinilerinde ve elektrik tesisatında hasar oluşan caminin halıları da kullanılamaz hale geldi.

 

AYDINLIK İNCELEMELERDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla hemen harekete geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri, sabahın erken saatlerinde caminin onarılması için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık camiye gelerek, incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı. Aydınlık, caminin onarılması için Başkan Büyükakın’ın talimat verdiğini ifade ederek, caminin yeniden ibadete açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

 

ONARIM ÇALIŞMASI

Ekipler, yangında hasar görerek kullanılamaz hale gelen halıları kaldırdı ve temizlik çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle zarar gören duvarların, çini ve elektrik tesisatının onarım çalışmaları sürüyor. Öte yandan, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı da camiye gelerek, incelemelerde bulundu. Müftü Şavlı, çalışmalarını sürdüren A Takımı ekiplerine kolaylıklar diledi.














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