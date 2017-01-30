Yanlış park eden 8 bin 100 araca işlem yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında İzmit kent merkezinde araçlarını yanlış yerlere park edenler için özel önlem aldı. Bu kapsamda 8 bin 152 araca uyarı makbuzu ve çekici ile kaldırma işlemleri uygulandı. Çekilen araçlar özellikle durak içine, yaya geçitlerine, kaldırım üzerlerine park eden sürücülere gerçekleştirildi.



ŞİKAYETLER VE DENETİMLER

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent içinde park yasağı bulunan yerlere araçlarını çekenlere karşı tedbir ve uygulamalarını 2016 yılında da sürdürdü. Bu doğrultuda hem vatandaşlardan gelen şikayetler, hem de yaya ve motorlu ekipler tarafından alınan bilgiler ışığında yanlış parklanma yapan araçlara gerekli işlemler yapıldı. Araçlar çekicilerle kaldırıldı ve uyarılarda bulunuldu.



10 PERSONEL, 5 ÇEKİCİ

Özellikle trafiğin akışını etkileyen ve ulaşım ağına zarar veren yanlış park edilmiş 8 bin 152 araca Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı uyarı makbuzu ve çekici ile kaldırma işlemlerini uyguladı. Uygulamalar 5 çekici aracı ile gerçekleştiriliyor. Çekici araçlarında 10 personel görev yapıyor.



DURAK İÇİ, YAYA GEÇİTİ, KALDIRIMLAR…

Durak içine, yaya geçitlerine, kaldırım üzerlerine, çift sıra park eden araç sahiplerine görüldüğü an müdahale ediyor. Park yasağı bulunan noktalara araçlarını park edenlere ise öncelikle uyarı makbuzu yazılıyor. Uyarıya rağmen yine aynı durum devam ederse araçlar çekici ile yerinden kaldırılıyor.

