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Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret Simülasyonu

BTP Lideri Hüseyin Baş Milli Ekonomi Modeli’de yer alan Milli Paralarla Ticaret’in Simülasyonunu oluşturmak için güçlü bir beyin takımıyla büyük bir proje başlattı.

Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret Simülasyonu

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:38

Simülasyon tüm hedefleri tutturdu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin ekonomi tezi olan patenti Prof. Dr. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli’nde yer alan Milli Paralarla Ticaret’in Dünya’daki uygulanmasının simülasyonunu oluşturmak için büyük bir proje başlattı. Yapay zeka ve birçok farklı algoritmanın kullanıldığı simülasyon tüm hedefleri tutturdu.

Simülasyonun İlk bölümü tamamlandı.

BTP Lideri Baş çalışmaları kapsamında Simülasyonun ilk bölümü tamamlandı. Simülasyonun ilk bölümünde Genel Başkan’ın ekibinde; Sabancı Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olan mühendis Mehmet Emin Mumcuoğlu ve robotik yarışmalardaki başarılarıyla adını çok duyduğumuz Cihan Erdoğanyılmaz yer aldı.

BTP Liderinin büyük bir özveri ortaya koyarak başlattığı çalışmanın ilk ayağı 23.00’de başladı. 05.00’de bitti. Genel Başkan Hüseyin Baş’a Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Yıldız, İsmail Çetin, Abdülkadir Mısır ve İstanbul İl Başkan Vekili Yenal Arman da Genel Başkana eşlik etti.  

Baş, Türkiye’nin de olduğu 10 ülke için bu simülasyona başladık.

Sunum sonrası kısa bir açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş; ‘’ Biliyorsunuz Dünya’da ilk defa Milli Paralarla Ticaret merhum babamın insanlığa armağan ettiği Milli Ekonomi Modeli’nde yer aldı. Bu muhteşem buluş Prof. Dr. Haydar Baş’a aittir. Ben de partimin ekonomi tezi olan bu modelin tüm Dünya’da hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu sadece bir başlangıçtır. İçinde Türkiye’nin de olduğu 10 ülke için bu simülasyona başladık. Biliyorsunuz Çin, Rusya ve Hindistan Milli Paralarla Ticaret’e başladı. Fakat sistemin tam olarak uygulanabilmesi için bazı şifrelere ihtiyaçları var. Bu şifrelerin tamamı bende ve partimizdedir. Dilerim ki bir an önce Milli Ekonomi Modeli’ni ülkemizde uygulayalım.”dedi.

BTP Lideri Baş, Geniş bir beyin takımı kurduk.

BTP Lideri Hüseyin Baş, “Geniş bir beyin takımı kurduk. Teknolojinin, bilimin bize sunduğu tüm avantajları da kullanarak bunu tüm Dünya’ya göstereceğiz. Aç bir tane dahi insan kalmasın diye ne gerekiyorsa yapacağız.’’ dedi.
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