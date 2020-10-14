Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret Simülasyonu BTP Lideri Hüseyin Baş Milli Ekonomi Modeli’de yer alan Milli Paralarla Ticaret’in Simülasyonunu oluşturmak için güçlü bir beyin takımıyla büyük bir proje başlattı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:38