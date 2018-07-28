''Yaptığınız Bu Büyük İş, Bize Örnektir’’





Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun resmi konuğu olarak bir süredir Kocaeli’nde bulunan Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği heyeti temaslarını sürdürüyor. Konuk heyet önceki gün Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim projelerinden biri olan KO-MEK’i ziyaret etti. KO-MEK hakkında geniş kapsamlı bir brifing alan Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler, gerçekleştirilen çalışmalara hayran kaldı. Heyet Başkanı Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, “Görüyoruz ki, burada insanlık için, eğitim için önemli işler yapılmış. Yaptığınız bu büyük iş, bize de örnektir” dedi. Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği, KO-MEK projelerini daha yakından incelemek üzere yetkililerden bilgilendirme dosyası istedi.

GENİŞ KAPSAMLI BRİFİNG ALDILAR

Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği heyeti Mevlana KO-MEK Kurs Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Konuk heyete KO-MEK ile alakalı geniş kapsamlı bir brinfing verildi.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NUN TALİMATIYLA

Sunumda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla 2005 yılında faaliyetlerine başlayan KO-MEK’in gerçekleştirdiği sosyal projeler ve verilen eğitimler anlatıldı. KO-MEK’in halen 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde eğitimlerini sürdürdüğü, 14 yıl içinde 530 bin 944 kursiyere 328 farklı branşta eğitim verildiği kaydedildi. Bu kapsamda 372 bin 929 kişinin de aldığı eğitimlerden başarı ile mezun olduğu ifade edildi. Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler tarafından büyük bir dikkatle izlenen ve grafik sunumlarla desteklenen bilgilendirmede, KO-MEK’in özellikle istihdama yönelik branşlarının hem kursiyerlere iş kapısı açtığı hem de kent ekonomisine önemli katkılar sunduğu aktarıldı.

KENT İÇİN BÜYÜK ŞANS

Öte yandan sunumda, KO-MEK’te, Kuaförlük, Kaynakçılık, Yönetici Asistanı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri gibi doğrudan istihdama yönelik 129 farklı branşta toplamda 217 bin 407 kursiyere mesleki eğitim verildiği bilgisi verildi. Bu bilgi karşısında oldukça etkilenen Azerbaycan heyeti, insanlara ekmek kapısı açan böyle bir kurumun kent için şans olduğu yorumunu yaptı.

KO-MEK’İN SOSYAL PROJELERİ

Yapılan sunumun son bölümünde, KO-MEK’in sosyal projelerine dikkat çekildi. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası, KO-MEK Hurması, Okuma Yazma Seferberliği gibi projelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edildiğini kaydeden KO-MEK yöneticileri; “KO-MEK Bohçası ile paylaşma ve hediyeleşme kültürümüzü yaşatmak amacıyla evlenmek üzere olan ihtiyaç sahibi genç kızlara kursiyerlerimiz el emeği, göz nuru çeyiz eşyalarını hediye edilmektedir. KO-MEK Hurması ile KO-MEK Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu yıl ilk defa uygulanan proje kapsamında Ramazan ayı süresince iftarlarda Kocaeli’nin farklı bölgelerindeki aileler ile aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. KO-MEK ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza imkânlarını seferber ederek kursiyerleri ile büyük vefa hareketi başlatıldı. Kursiyerlerimizin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri KO-MEK Vefası Projesi ile de 85 vatandaşın ve 14 farklı kurumun ihtiyaçları giderildi” dendi. Sunumda ayrıca, KO-MEK’in yürüttüğü, Aile Okulu Eğitim Programları, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Anne Çocuk KO-MEK’te, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var, Ellerden Gönüllere KO-MEK, Deneyerek Öğreniyorum ve Birebir Öğrenme Projesi gibi çalışmaları hakkında da bilgi sunuldu.

HEYET BAŞKANI BRİFİNG DOSYASINI İSTEDİ

Brifingin ardından söz alan Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, kendileri için hazırlanan kapsamlı bilgilendirme için teşekkür etti. KO-MEK’te yapılan çalışmaları yakından incelemek istediklerini söyleyen Khalilova, “Az önce verdiğiniz brifing dosyasını sizlerden rica ediyoruz. Ülkemize döndüğümüzde buradaki projelerden hangisini Bakü için uygulayabiliriz onu görmek isteriz” şeklinde konuştu.

YAPTIĞINIZ BU BÜYÜK İŞ, BİZE ÖRNEKTİR

Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, “Görüyoruz ki, burada insanlık için eğitim için önemli işler yapılmış. Yaptığınız bu büyük iş, bize de örnektir” dedi.

BAŞKAN ALİYEVA’DAN KO-MEK ÖVGÜSÜ

Heyette yer alan Bakü Binegadi Belediye Başkanı Aytaj Aliyeva ise KO-MEK’i “geleceği yönelik işler yapan büyük bir kurum” olarak niteledi. “KO-MEK’te insanların kendi hayatlarını kurabilmeleri ve el emeklerini ortaya koyabilmeleri için önemli işler yapmışsınız” diyen Aliyeva, “Böyle bir tecrübeden Bakü’de bizler belediye başkanları olarak yararlanmak isteriz. Burada gördüğümüz KO-MEK Projelerini kendi kentlerimize uyarlamak isteriz” şeklinde konuştu.

SINIFLARI GEZDİLER

KO-MEK yetkilileri brifingin ardından Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği heyetine Mevlana Kurs Merkezi’ni gezdirerek burada verilen eğitimleri gösterdi. Dersliklere giren konuk heyet El Makine ve Piko Sınıfında yapılan ürünlere adeta hayran kaldı. Kursiyerlerle sohbet eden Azerbaycanlı yerel yöneticiler, bir ara dikiş makinelerinin başına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuk heyete Mevlana Kurs Merkezi’nin ardından Kocaeli kent kültürüne yönelik hediyelik eşyaların yapıldığı Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi de gezdirildi.