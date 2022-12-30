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Yaralı sürücüye ilk müdahale Büyükşehir Zabıtasından

Umuttepe’de meydana gelen kazada yaralan sürücünün ilk müdahalesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli yaptı.

Yaralı sürücüye ilk müdahale Büyükşehir Zabıtasından

30 Aralık 2022 Cuma 21:41

Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü kaza yaptı. Yaralının ilk müdahalesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli yaptı. Öğlen saatlerinde Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü yoldan geçen köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaydedip motordan düşen sürücünün yardımına Kocaeli Zabıtası koştu. 


İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli Zabıta Memuru Burhan Tekin, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulans ekiplerine bilgi geçen Tekin, olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.



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