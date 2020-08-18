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“Yaramaz Notalar” çocuklar için geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek ve sağlık adına gerekli bilinçlendirmeyi sağlayabilmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeni normalleşme süreciyle birlikte açık havada tiyatro etkinliklerine başlayan ve "Mesafeli Kabare" oyununu seyirci ile buluşturan Kocaeli Şehir Tiyatroları, şimdi de çocuklar için "Yaramaz Notalar" adlı çocuk oyununu sahneye koyuyor. Açık havada oynanacak olan bu güzel oyun 12 ilçeyi dolaşarak Kocaeli'deki tüm çocuklarla buluşmayı hedefliyor.

'Yaramaz Notalar” çocuklar için geliyor

18 Ağustos 2020 Salı 16:48


Yaramaz Notalar’ın bu sevimli macerası aynı zamanda maske, mesafe ve hijyene dikkat çekerek çocukları hem eğlendirmeyi hem de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından olan Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyulurken; sahne dezenfekte edildi, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyunu, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark Uçurtma Tepesi’nde sizleri bekliyor.

 

“ÇOCUKLARA VERMEK İSTEDİĞİMİZ MESAJ”

“Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyunu hakkında bilgiler veren Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve yönetmen Ozan Şahin’in ortak düşünceleri şu oldu; "Oyunu izleyen çocuklara vermek istediğimiz mesaj,  hayallerinden vazgeçmemeyi ve sevdikleri işi yapmaları gerektiğidir. Sorumluluk kavramı üzerinde düşünmeleri ve bu bilinci iletmek istiyoruz. Çünkü sanatın var olmadığı toplumlarda, toplumsal bilincin ve hoşgörünün azaldığını görmekteyiz. Bu doğrultuda oyunumuzda müzik olmazsa toplumda ne gibi eksikler olacağını cevaplamış olduk.”

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