“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta

Hayal Şahin’in yazdığı “Yaramaz Notalar” isimli oyun, açık havada çocuklar ile buluşmak için provalara tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile evlerinde kalan çocuklar için, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından on iki ilçede sahnelenecek olan çocuk oyununun son hazırlıkları tamamlanmak üzere.



Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun yaratıcı kadrosu ise şöyle; koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin. Oynayanlar; Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım.