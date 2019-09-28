Yarasalar kış uykusuna Ormanya’da yatacak

Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden Ormanya, biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bilimsel çalışmalara da öncülük ediyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda geçtiğimiz yaz aylarında faaliyete geçen “Yarasalar İle Biyomücadele” projesi için alandaki farklı habitatlara üç farklı boyuttaki yarasa kutuları asılmıştı. Ormanya’da yaşayan yarasaların belirlenmesi, popülasyon durumlarının izlenmesi ve zararlı böceklerle biyomücadele amacı ile başlatılan projede olumlu sonuç alınmaya başlandı.

İKİ TÜRÜN KOLONİSİ TESPİT EDİLDİ

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda görev yapan biyologların takip ettiği projede, aylık periyotlarla kutuların kontrolü ve temizliği yapılıyor. Yapılan kontrol çalışmalarında yerleşme tespit edilen yuvalarda Cüce Yarasa “Pipistrellus pipistrellus” ve Akşamcı Büyük Yarasa “Nyctalus lasiopterus” olarak bilinen türler tespit edildi. Ortalama ömürleri 20 yıl olan yarasalar yaşamları boyunca aynı yuvayı kullanabiliyor ve büyük koloniler oluşturabiliyorlar.

183 GÜN KIŞ UYKUSUNA YATIYORLAR

Uçabilen memeli türü olan yarasaların bazı türlerinin 6 ay (183 gün) kış uykusuna yattığı biliniyor. Ormanya’da farklı noktalara asılan yarasa kutularının; kış uykusu için bazı yarasa türlerinin tercih noktalarından biri olacağı düşünülüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla kış uykusuna yatacak yerlerini belirlemeye başlayan yarasalar yaşamına uygun olarak doğal malzemeler ile hazırlanan kutularda şimdiden görülmeye başlandı.

YARASALAR İÇİN TANITIM ALANI OLUŞTURULDU

Ormanya’ya gelen ziyaretçileri bilgilendirmek ve proje hakkında farkındalık oluşturmak için bir bilgilendirme alanı oluşturuldu. Bilgi panolarında yarasaların beslenmesi, davranış biyolojisi, biyo mücadeledeki önemine kadar tüm bilgiler yer alıyor. Biyomücadele kapsamında gerçekleştirilen proje, yarasalar hakkında daha detaylı bilgilerin öğrenilmesine de olanak sağlıyor.

YARASALARIN KORUNMASINA DA KATKI SAĞLAYACAK

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz danışmanlığında yürütülen projede, doğanın korunmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerle, hem yarasaların buradaki tür çeşitliliğini korumak hem de yarasaların ekolojik hizmetlerinden faydalanılması hedefleniyor. Yarasaların doğaya sundukları hizmetlerden en önemlisinin, zararlı böcek popülasyonlarının engellenmesini sağlamak olduğu da bilinirken, Türkiye'de de 39 yarasa türünün yaşadığını, bunlardan bir tanesinin meyve üzerinden beslendiği, 38 türün ise böcekler ile beslendiği biliniyor.

DIŞKILARDAN BESLENDİKLERİ BÖCEKLER ARAŞTIRILACAK

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın farklı habitatlarına yerleştirilen yarasa kutularının ilk aşamasında yarasaların yuvalara alışıp yerleşmesi beklendi. İki koloninin tespit edilmesiyle birlikte; bu türlerin dışkılarından hangi böcek türleriyle beslendikleri de araştırılacak.









