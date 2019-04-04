Yarasalar Ormanya’da Görev Başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı bir ilke imza atıyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip 4 bin dönümlük alana yayılan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda böcekler ile mücadele edilecek. Böcekle mücadele çalışmaları kimyasal ilaçlarla değil, Türkiye’de bir ilk olarak yarasalar ile sağlanacak.



ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI YARASA ÖNLEMİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bünyesinde 69 türde 830 hayvan barındıran Ormanya’ya yarasa evleri asıldı. Böcekle mücadelede kimyasal ilaçlar yerine yarasalar kullanılacak. Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tarkan Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince açılan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın doğallığı korunmuş bir saha olduğunu belirtti.

38 TÜR YARASA BÖCEK İLE BESLENİYOR

Ormanya'da doğanın korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler yapıldığına dikkat çeken yetkililer; “Bu çalışmalarda hem yarasaların buradaki tür çeşitliliğini korumayı, hem de yarasaların ekolojik hizmetlerinden faydalanmayı hedefliyoruz. Yarasaların doğaya sundukları hizmetlerden en önemlisi, zararlı böceklerin popülasyonlarının engellenmesini sağlamak. Türkiye'de 39 yarasa türünden 38’i böceklerden besleniyor. Projeden, ağustos, eylül ayında güzel sonuçlar alacağız. Yarasalar ile birlikte uygulanan biyolojik kontrol çalışmaları, kimyasal kontrolden daha etkindir ve daha tercih edilir. Burada da onu uygulamaya çalışıyoruz. Buradaki zararlı böcekleri azaltmak asıl amacımız” dedi.

"YARASALARIN KORUNMASINA DA BİR KATKIMIZ OLACAK"

38 türde böcekle beslenen yarasa türünün, yaklaşık 27'sinin çeşitli sebeplerle ormanlarda aktivite gösterdiğine işaret eden yetkililer, şu bilgileri verdi; “Yarasalar orman içlerindeki yaşlı ağaç kovuklarında yuvalanabiliyorlar ya da başka yerde yuvalansa da beslenmek maksadıyla ormana geliyorlar. Bu bilgiden anlıyoruz ki ormanlar içerisindeki böcekler yarasaların önemli besin kaynaklarını oluşturuyor. Biz de burada zararlı böceklerle sivrisineklerle yarasaları nasıl kullanabiliriz diye düşündük ve böyle bir proje geliştirdik. Yarasalar, yaban hayatının gizemli türleridir. İnsanlar yarasaların vampiri çağrıştırmasından dolayı çekinirler. Burada onların doğal hizmetlerini de gösterip, yarasaların daha sevimli hale gelmesini sağlayacağız. Yarasaların korunmasına da bir katkımız olacak" ifadesini kullandı.

3 FARKLI TİPTE 25 ADET YARASA EVİ ASILDI

Ormanya Doğal Yaşam Parkının farklı bölgelerine 3 farklı tipte 25 tane yarasa doğal yaşam yuvası yapıldı. 25 yarasa yuvası Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın değişik yerlerine asıldı. Birinci aşamada bu yuvalara yarasaların yerleşmesi hedefleniyor. Daha sonra Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na kaç yarasa türü yerleştiği belirlenecek. Yarasaların hangi böcek türleriyle beslendikleri dışkıların araştırılmasıyla belirlenecek.