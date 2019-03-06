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Yaratıcı Ruhlar Robotlarını GTÜ'de yarıştıracak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü (GROK) tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan 2 Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları (KelebekRO), 6-7 Nisan tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Yaratıcı Ruhlar Robotlarını GTÜ'de yarıştıracak

06 Mart 2019 Çarşamba 08:16

Yurtiçi ve yurtdışından, her yaştan izleyici veya yarışmacı olarak katılımın gerçekleşmesiyle ülkemizin genç ruhlarını robotik alanında ilerlemeye teşvik etmeyi amaçlayan KelebekRO’da katılımcılar; çizgi izleyen, mini sumo, serbest kategorinin yanı sıra adını Hünkar Çayırı arazisi kategorisi, Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) kategorisi ve Türkiye'de üniversite bünyesinde düzenlenen, geçen yıl ilki KelebekRO tarafından gerçekleştirilmiş olan Kelebek drone ligi kategorisi de yer alacak. Organizasyonda her yaştan maker ruha sahip kişiler Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) kategorisine katılıp kendilerine verilecek temalar doğrultusunda tasarladıkları fikri 24 saat içerisinde geliştirerek özgün projelerini sunma imkanı bulacaklar. Geçen yıl 5 bini aşan katılımcıyla gerçekleşen ve bu yıl artan sayı bandıyla daha çok ses getirmesi beklenen yarışmada tüm kategorilerde ilk üçe girenlere ödül verilecek. Ayrıca, Kelebek Robot Olimpiyatları robotik alanında çalışma yapmakta olan ulusal ve uluslararası öğrencileri, akademisyenleri ve bu sektörde yer alan firma temsilcilerini bir araya getiriyor.
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