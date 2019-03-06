Yaratıcı Ruhlar Robotlarını GTÜ'de yarıştıracak Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü (GROK) tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan 2 Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları (KelebekRO), 6-7 Nisan tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:16