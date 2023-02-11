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Yardım götüren Kocaelispor depremzedeleri de alarak geri dönüyor

Kocaelispor ve taraftarının deprem bölgesine yolladığı yardımlar Kahramanmaraş’ta görevli Körfez, Dilovası ve Darıca Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alındı ve depremzedelere ulaştırıldı. Geri dönecek otobüs, depremzedeleri de alarak yola çıktı.

Yardım götüren Kocaelispor depremzedeleri de alarak geri dönüyor

11 Şubat 2023 Cumartesi 15:14

 Kahramanmaraş’ta görevli olan ve oradaki yardım dağıtımı başta olmak üzere birçok konuda koordinasyonu sağlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Kocaelispor otobüsünü karşıladı. 
 İndirilen malzemeler bölgede bulunan görevli personeller tarafından hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırılırken, yardımların indirilmesi sonrasında boşalan otobüs ise depremzedelere tahsis edildi. Kocaeli’ye dönmek isteyen depremzedeler, otobüs ile yola çıktı. Başkanlar da hem Kocaelispor yöneticilerini hem de depremzedeleri uğurladı. Depremzedeler ise Kocaeli heyetine teşekkür etti. 
 
  “Ekiplerimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam ediyoruz” 
 Kocaelispor yöneticilerine ve taraftarlara yardımdan dolayı teşekkür eden Başkan Söğüt, “Otobüs Kahramanmaraş’a ulaştı bizler de belediye başkanlarımız ile birlikte hızlı bir şekilde ailelere yardımları ulaştırdık. Kocaelispor’umuzun boş otobüsü ile de depremde evleri zarar görmüş aileleri, çocuklarımızı bindirerek yora çıkarttık. Bizler buradayız. Ekiplerimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam ediyoruz” dedi. 
 


İHA
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