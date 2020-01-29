Yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı

Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için düzenlediği yardım kampanyasına destek veren vatandaşların getirdiği paketlerin içinden çıkan ve depremzedelere yazılan mektuplar duygulandırdı.

Depremzedelerin acısını yüreğinde hisseden çocukların yazdığı mektuplar yardım kampanyası kapsamında vatandaşların belediyeye getirdiği kolilerin içinden çıktı. Yardım tırını uğurlama töreninde okunan mektuplar programa katılanları duygulandırdı. İkisi çocuk üç kişinin yazdığı mektuplar şöyle:

ACINIZI HİSSEDİYORUM

“Merhaba,

Size bu mektup ile Kocaeli’den ulaşıyorum. Elazığ’ı yahut sizi hiç tanımamış olsam da

acınızı hissediyor ve paylaşıyoruz. Bulunduğumuz şehrin bir önemi yok aslında.

İnsan insana kilometrelerce öteden de dokunabilir.

Eşyaların size yararlı olmasını ve gülümseyerek hatırlamanızı dilerim.

Acılar büyük olsa da birlikte güzel günler göreceğimizi hatırlatmak isterim.

Sevgilerimle...”

Şüheda Nur













