banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı

Çayırova Belediyesi'ne depremzedeler için getirilen yardım paketlerinden çıkan sevgi ve merhamet dolu notlar okuyanları duygulandırdı.

Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı

09 Şubat 2023 Perşembe 18:33

 Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliği devam ediyor. 7'den 70'e yardıma koşan vatandaşlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Çayırova Belediyesi’ne teslim edilen yardım paketlerinden zaman zaman duygusal notlar da çıkıyor. Bu notlardan biri Eylül ismindeki bir kız çocuğuna ait. Kıyafetlerini ve oyuncaklarını depremzedeler için bağışlayan Eylül, paketin içine "Sizi çok seviyorum. Size çok güzel oyuncaklar ve kıyafetler koydum. Allah yardım etsin" yazılı not bıraktı. 13 yaşındaki Beyza'nın notunda ise "Sevgili kardeşlerim sizin için çok üzgünüz. Maalesef elimizden fazla bir şey gelmiyor. Sizin için bol bol dua ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sağlık diliyorum" satırları yer aldı.  
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor
Kocaeli depremzedelere kucak açtı Kocaeli depremzedelere kucak açtı
Enkazdan çıkan yüksek lisans tezi, hocasını duygulandırdı Enkazdan çıkan yüksek lisans tezi, hocasını duygulandırdı
Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli
Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi
Çayırova'dan 33 kişilik ekip ve 13 araç Hatay’a doğru yola çıktı Çayırova'dan 33 kişilik ekip ve 13 araç Hatay’a...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Kocaeli'ye gelen depremzedeler yalnız bırakılmıyor
Deprem bölgesinden Kocaeliye getirilen depremzedelerin barınma, giyinme ve beslenme gibi ihtiyaçları gideriliyor....

Haberi Oku