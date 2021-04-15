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Yardım Tırları Çayırova’dan Uğurlandı

Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi’nin birlikte organize ettiği yardım tırları dualarla Çayırova'dan İdlib’e uğurlandı.

Yardım Tırları Çayırova'dan Uğurlandı

15 Nisan 2021 Perşembe 15:42

Çayırova Belediyesi otoparkında gerçekleşen uğurlama törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, meclis üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, mübarek Ramazan ayında İdlib’deki kardeşlerimiz için yardımlarını esirgemeyen Çayırova halkı ve Gebze Belediyeler Birliği’ne teşekkür etti.

Gebze Belediyeler Birliği adına bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da gönül coğrafyamızda yaşayan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak adına bir araya geldiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın selamlama konuşmasının ardından Çayırova İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün yaptığı dua sonrası yardım tırları İdlib’e uğurlandı.







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