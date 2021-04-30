banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yardım Tır’ları Dilovası’ndan Uğurlandı

Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi işbirliğinde oluşturulan yardım TIR’ları Dilovası’nda düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye’ye uğurlandı.Gebze Belediyeler Birliği tarafından Suriye’nin İdlib ve Azez kentlerine ulaşacak yardım TIR’ları Çayırova, Gebze’nin ardından önceki günde Dilovası’ndan uğurlandı.

Yardım Tır'ları Dilovası'ndan Uğurlandı

30 Nisan 2021 Cuma 13:37

Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen 6 TIR’dan oluşan konvoyun uğurlama törenine GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkan Vekili Fevzi Karadaş, MHP Dilovası İlçe yöneticileri, Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükür Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, vakıf yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. 

DİLOVASI HALKINA TEŞEKKÜR 

Törende açılış konuşmasını yapan Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükrü Çakır, “Kocaeli genelinde yapılan çalışmada, Kocaeli’de ki belediyelerin katkıları çok büyüktür. Kocaeli halkı yardım konusunda her zaman üzerine düşeni yapıyor. Mübarek Ramazan ayında İdlib’deki kardeşlerimiz için yardımlarını esirgemeyen Dilovası halkına ve Gebze Belediyeler Birliği’ne teşekkür bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 

HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDAYIZ 

GBB ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rabbim ahir ve akibetimizi hayreylesin. Rabbim kendisine kul, habibine de yaraşır ümmet olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu düsturu kendimize hayat felsefesi olarak önümüze aldığımızda, bugün ki yapılan yardımlarında anlamı ortaya çıkar. Biz bu yardımları Rabbimizin rızasını kazanmak, bize emrettiği emirleri en güzel şekilde yerine getirmek için yapıyoruz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” dedi. 

RABBİM BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bizler halka hizmet, hakka hizmettir düsturu ile yola çıktık. Rabbim bu mübarek Ramazan ayında yapılan hayırları kabul etsin inşallah. Müslüman demek; kardeş demek, paylaşmak demek, birlik beraberlik demek, vatanını seven demek. İmece usulü ile toplanan bu yardım Tırlarımız Suriye’de ki mazlum kardeşlerimize ulaştırılacağını söyleyen Başkan Şayir, Bugün uğurlayacağımız 6 tır insani yardımla beraber toplamında 25 tır insani yardım göndermiş bulunuyoruz. 

 Bu güzel organizasyonun oluşmasında katkısı olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın” dedi. 

HEP BİRLİKTE UĞURLADILAR 

İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın okuduğu dualar sonrası katılımcılar tarafından yardım Tırları hep birlikte İdlip’e doğru uğurlandı. 
















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi Tam Kapanmada Vatandaşının Yanında Darıca Belediyesi Tam Kapanmada Vatandaşının Yanında
Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı İçin Çalışıyor Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı...
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Darıca Sahil Parkına Çevre Düzenlemesi Darıca Sahil Parkına Çevre Düzenlemesi
Gebze Bilişim Vadisinden İki Canlı Yayın Gebze Bilişim Vadisinden İki Canlı Yayın
Güneş Santralleri 3 Bin 405 Evin Günlük Elektriğini Sağlıyor Güneş Santralleri 3 Bin 405 Evin Günlük Elektriğini...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca Belediyesi Tam Kapanmada Vatandaşının...
Darıca Belediyesi tam kapanmada vatandaşının yanında

Haberi Oku