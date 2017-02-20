Yargıtay Başkanı Başkan Köşker’in konuğu

Başkan Köşker, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e Fatih’in Fermanları Kitabı’nı takdim etti.
KÖŞKER GEBZE’Yİ TANITTI
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Gebze’de. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i Gebze’de ağırladı. Yargıtay Başkanı Cirit’i makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
FATİH’İN FERMANLARI KİTABI
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Gebze’de incelemelerde bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i belediyecilik çalışmalarından ötürü kutlayarak başarılarının devamını diledi. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in ziyareti; yerel yönetimler toplantısı için Gebze’de bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Mehmet Avcı, Hanefi Ateş’in de yer aldığı heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.