Yarım Asırlık Evliliklerini Şifalı Balkonlarında Kutladılar

Ümmü Gülsüm Uzer ve Tuncay Uzer çifti yarım asırlık evliliklerini “Şifalı Balkonlar” projesi ile bahçeye dönen balkonlarında karşılıklı kahve içerek kutladı. 50. evlilik yıldönümünü kutlayan Uzer çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi.

ŞİFALI BALKONLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan yaşlı vatandaşların, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve sağlık durumlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan şifalı balkonlar yeşermeye başladı. Kekik, defne, nane, aloe vera, biberiye ve lavanta bitkilerinin bulunduğu saksılar hediye edilen vatandaşlar, projeyle evlerinin balkonlarını şifa bahçelerine çevirdi. Büyükşehir’in projesinden yaralanan Uzer çifti de yarım asırlık evliliklerini Şifalı Balkonlarında kutladı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Ümmü Gülsüm Uzer, çocukluğundaki oyunlarda öğretmen olup bu hayalin peşinden giderek emekli olan bir öğretmen. Sokakta babasının yaptırdığı kara tahtada kendinden küçük çocuklara fişleri öğreterek başladığı mesleğinde “Bayrağımız nerede dalgalanıyorsa öğretmenlik yaparım. Bir öğrenci olsun yeter” diyerek kendisini eğitime adamış bir şehit torunu. Ümmü Gülsüm Uzer, emekliliğinde boş vaktini Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurduğu Şifalı balkonunda geçiriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DESTEK İSTEDİ

Ümmü Gülsüm öğretmen evlilik yıldönümlerinde eşi Tuncay Bey’e sürpriz yapmak istedi. Salgın nedeniyle parklarda, bahçelerde rahatça gezip dolaşamayacaklarını bilen Ümmü Gülsüm öğretmen, balkonlarının çiçeklerle donatılması için Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedi.

ÇİÇEKLER, MEKTUP VE FİNCAN TAKIMI

Ümmü Gülsüm öğretmenin bu isteği geri çevrilmedi. “Şifalı Balkonlar”a kavuşmaları için evlerinde ziyaret edilen Uzer çiftine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamı ve mektubu iletilip fincan takımı hediye edildi. Eşiyle birlikte lavanta, defne, nane ve diğer bitkilerin olduğu saksıları yerleştiren Gülsüm öğretmen, evliliklerinin 50. yıl dönümünü balkonlarında kutladı.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çiçekler nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ümmü Gülsüm Uzer; “Öğretmenlik yürekten yapılan bir meslek. Ben bu kutsal meslekten emekli oldum. Hala o günler aklımda, pandemi nedeniyle dışarıya çıkamıyordum. Büyükşehir Belediyesi’nin projesini gördüm, ben de istedim. Sağ olsunlar Tahir Başkan çiçeklerle birlikte mektup ve fincan takımı gönderdi. Bu nazik davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Ben de eşimle kurduğumuz balkonumuzda 50. evlilik yıl dönümümüzü kutladık. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

























