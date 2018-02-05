Yarıyıl tatili sona erdi

Vali Hüseyin Aksoy, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Türkan Dereli İlkokulu ve Muammer Dereli Fen Lisesini ziyaret etti.

Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in eşlik ettiği ziyarette, Türkan Dereli İlkokulunda öğretmenlerce çiçeklerle karşılandı.

Okul Müdürü Alper Yazıcı'dan okul hakkında bilgi alan Aksoy, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı ve başarılı olması dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

''Eğitim en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Okul idaresi ve öğretmenlerimize görev düştüğü kadar velilerimize de önemli görevler düşüyor. Bu okulumuzda da okul aile birliğimizle okul yönetiminin ortak anlayış içerisinde görev sürdürdüğünü görüyoruz. Okullarımızın güvenliğini de önemsiyoruz. Her okulumuza bir güvenlik görevlisini irtibat olarak belirledik ve okul yönetimiyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.''

Aksoy, okulun üçüncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelmesinin ardından beraberindekilerle Muammer Dereli Fen Lisesine geçti.

V ali Aksoy, Okul Müdürü Hamza Kararoğlu, idareciler, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı Birgül Ucum tarafından karşılandı.