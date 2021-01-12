Yaşadığı konteyner yanan vatandaş yeni yuvasına kavuştu

Olay, 23 Aralık günü, Yenikent Mahallesi Kasap Sokak’ta meydana geldi. Kemal Güven (63) isimli vatandaşın yaşadığı çelik konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerde bulunan eşyalar ise küle döndü. Yangın sırasında komşusunun evinde olan Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. Konteynerdeki eşyalarının küle döndüğünü gören Güven, itfaiye ekiplerine içeride 10 bin TL parasının olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye ekipleri içeride kalan eşya parçalarını dışarı çıkarttı. Güven küle dönen eşyaların arasında dakikalarca yanan paralarını aradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde de paralar bulunamadı.

Sıcak yuvasına kavuştu

Yaşanan olayın ardından sokakta kalan Güven, evi olmadığı için yanan konteynerin yanına kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Kış mevsimine rağmen 18 gün boyunca çadırda yaşayan Güven’e yardım eli, Kocaeli Valiliği’nden ulaştı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile Güven’e konteyner tahsis edildi. Güven, yanan konteynerinin yerine yerleştirilen konteynerde yaşamaya başladı. Komşular ise kullanmadıkları eşyaları Güven’e ulaştırdı. Soğuğa rağmen günlerce çadırda kaldığını belirten Güven, kendisine konteyner verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

“Herkes yardım gönderdi”