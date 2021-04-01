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YASAKLAR SONA ERDİ TURNA BALIĞI AV YASAĞI SONA ERDİ

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada, amatör olta balıkçılarının dört gözle beklediği Turna balığı avının 1 Nisan tarihi itibari ile serbest oldu.Halk arasında oklama olarak bilinen Turna balığının av yasağı sona erdi.

YASAKLAR SONA ERDİ TURNA BALIĞI AV YASAĞI SONA ERDİ

01 Nisan 2021 Perşembe 10:06

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümleri gereğince, 15 Aralık’tan bu yana avlanılması yasak olan Turna Balığı avının 1 Nisan itibarı ile serbest olduğu kaydetti. Doğal Alabalık avının 1 Mart itibariyle serbest olduğunu ve 1 Ekim 'e kadar devam edeceğini söyleyen Uztürk “Amatör balıkçılar avlanırken adet ve boy limitlerine uymalı, uymayanları uyarmalıyız dedi. “Turna balığı, 40 santimin üzerinde, günde en fazla 5 adet, halen avı serbest olan doğal alabalık ise 25 santimin üzerinde,  günlük en fazla 3 adet avlanılabilecek. Yasağa uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak” ifadelerine yer verdi.


“SAĞLIKLI, TEMİZ VE GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM”

Sağlıklı, temiz ve güzel bir dünya için herkesin el birliğiyle mücadele etmesi, daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini ifade eden  KAMADER Başkanı Engin Uztürk “Dünyayı kasıp kavuran, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin toplum ve insan hayatını tehdit etmesini temiz, sağlıklı ve güzel bir çevre ile engelleyebiliriz. Kirletilmemiş ve bozulmamış bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakabilmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Yaşadığımız dünya, maalesef doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle büyük zarar görüyor. Küresel ısınma, kuraklık, biyolojik çeşitliliğin azalması, değişen tüketim alışkanlıkları gibi ciddi sorunlar nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olan doğamızı el birliği ile korumalı, kaynaklarımızı ise sınırsız görmemeliyiz. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir.” dedi.

 

‘SIKI TAKİPÇİSİYİZ’

Uztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Başta üyelerimiz olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine içindeyiz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisiyiz.  Amatör balıkçıların av yasağının başlangıç ve bitiş tarihlerine, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle, herkese ‘rast gelsin'’ diyorum.” 

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