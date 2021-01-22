Yasakları İhlal Ettikleri İçin İdari Para Cezası Uygulanmıştır

İş yerinde bulunan 31 şahsa, Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, tabanca sahibine ulaşılarak 6136 SK Muhalefetten hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca içeride bulunan 10 şahsa Kumar Oynamaktan, 1 şahsa Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlamaktan gerekli işlemler uygulanmıştır.