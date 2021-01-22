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Yasakları İhlal Ettikleri İçin İdari Para Cezası Uygulanmıştır

20.01.2021 günü ilimiz İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme içerisinde sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan uygulamada;

Yasakları İhlal Ettikleri İçin İdari Para Cezası Uygulanmıştır

22 Ocak 2021 Cuma 09:50

                            

                                                                                  22 Ocak 2021 

 

İş yerinde bulunan 31 şahsa, Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, tabanca sahibine ulaşılarak 6136 SK Muhalefetten hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca içeride bulunan 10 şahsa Kumar Oynamaktan, 1 şahsa Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlamaktan gerekli işlemler uygulanmıştır. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

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