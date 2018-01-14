Yaşam Parkı Doğal Hayata Hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe ilçesi Uzuntarla ve Eşme mahalleleri arasında kalan 2 bin dönümlük ormanlık alan içerisinde doğal yaşam parkı oluşturdu. Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü doğal yaşam parkı olan Kartepe Doğal Yaşam Parkı pek çok farklı tür yabani ve evcil hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan hayvan türleri parktaki özel alanlarına yerleştirilerek burada yaşamaları sağlanıyor. Parkın hayvan popülasyonu her geçen gün giderek artıyor. Parkın çalışmaları tamamen bitirilerek ziyarete açıldığında hayvanlar doğal ortamında izlenebilecek.

61 YENİ HAYVAN DAHA

Parka son olarak 61 farklı türde hayvan daha getirildi. Bunların kimisi Afrika’dan kimisi Amerika’dan, kimisi de Çin’den geldi. Parkta Madagaskar’ın meşhur lemurları, Amerika’nın ördeği, Çin’in kazı kendilerine yer buldular. Televizyonda belgesellerde izlediğimiz hayvanların pek çoğu bu parkta birkaç metre mesafeyle izlenebilecek. Parkta dünyanın dört bir yanından değişik hayvan türleri kendileri için ayrılan doğal alanlarda yaşıyor. Alanların üzerine kurulacak gezinti yollarıyla vahşi hayvanlar doğal ortamlarında izlenebilecek. Çiftlik hayvanlarının da olacağı parkta farklı iklimlerden gelen hayvanlar için uygun koşullar oluşturuluyor.

ÇOCUKLAR HAYVANLARLA YAKINLAŞACAK

Kocaeli ve Doğal Yaşam Parkı bünyesinde; Çocuk Hayvanat Bahçesi, idari ve hizmet binaları, Hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturuluyor. Parkta Anadolu Türleri Hayvanları bölümü ve Anadolu Yırtıcıları bölümü ve Afrika Savanı ortamı bölümleri yer alıyor. Doğal Yaşam Parkı’nda ayrıca akvaryum, botanik park ve kamp alanı da yer alacak. Pakta gençlik merkezleri, kafeler, göletler, dinlence alanları ve yürüyüş parkurları bulunuyor. Doğal Yaşam Parkı’nda çocukların hayvanlarla içli dışlı olabileceği ortamlar da oluşturuluyor. Ördek, kaz ve kuzu gibi hayvanların bulunacağı Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde ise çocukların korkmadan oynayabileceği evcil hayvanlar olacak.

DOĞAYI BOZMADAN HAZIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzuntarla’da oluşturulan Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli’nin çevresinde yer alan İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova gibi şehirlerden de ulaşım kolaylığı nedeniyle ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Ülkemizde bulunan hayvanat bahçelerinden daha farklı bir konseptte olan Doğal Yaşam Parkı, parkta yaşayacak hayvanların habitatlarını korumayı hedef alırken bulunduğu alanın fiziksel özelliklerinden de yararlanıyor. Park, doğayı bozmadan, geniş alanlara yayılan bir bahçe konseptiyle hazırlandı. Hayvanat bahçesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan yönetim ve idari personel eğitimleri sürüyor. Ziyaretçi gereksinimleri ve hayvanların yaşam alanlarını kapsayan, gelecek on yıla yönelik bölümler planlanıyor.

BİRÇOK HAYVAN TÜRÜ

Doğal Yaşam Parkı tamamlandığında içerisinde; Beyaz dağ keçisi, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi gibi türler bulunacak. Ayrıca, Karakaya ve Karagül koyunu, oklu kirpi, Mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşil başlı yaban ördeği, sülün türlerinin de bulundurulması planlanıyor.