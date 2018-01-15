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Yaşam Parkı yeni misafirlerini ağırlıyor

Kartepe ilçesinde binin üzerinde canlının yaşamasının planlandığı parka, 61 tür hayvan daha getirildi

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:35

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin dönüm alanda yapım çalışmaları devam eden Avrupa'nın en büyük tabii hayatı koruma parkına, 61 türde hayvanın daha getirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Doğal Yaşam Parkı'nın farklı tür yabani ve evcil hayvana ev sahipliği yaptığı belirtilerek, dünyanın dört bir yanında yaşayan hayvan türlerinin parktaki özel alanlarına yerleştirildiği kaydedildi.

Parkın, hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığına işaret edilerek, çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerin hayvanları tabii ortamında takip edebileceği anlatıldı. 

Tabiatı bozmadan, geniş alanlara yayılan bir bahçe konseptiyle parkın hazırlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Parka son olarak 61 farklı türde hayvan daha getirildi. Parkta, Madagaskar'ın meşhur lemurları, Amerika'nın ördeği, Çin'in kazı kendilerine yer buldular. Televizyonda belgesellerde izlediğimiz hayvanların pek çoğu bu parkta birkaç metre mesafeyle izlenebilecek. Çiftlik hayvanlarının da olacağı parkta, farklı iklimlerden gelen hayvanlar için uygun koşullar oluşturuluyor. Ayrıca akvaryum, botanik park ve kamp alanı da yer alacak. Ülkemizde bulunan hayvanat bahçelerinden daha farklı bir konseptte olan Doğal Yaşam Parkı, burada yaşayacak hayvanların habitatlarını korumayı hedef alırken, bulunduğu alanın fiziksel özelliklerinden de yararlanıyor."



AA
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