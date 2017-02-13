Yaşanılabilir Dilovası İçin Varız





Başkan Toltar. Belediye olarak sınırlarındaki işletme ve tesislerin, liman faaliyetlerinin denetiminin rutin olarak yapıldığını, Belediyelerinin yetki ve sorumlulukları kapsamında Kimyasal sızıntılara karşı çalışmalarının yakın zamanda yaşanan kaza sonrası daha da hassas olarak devam edeceğini belirtti.

Belediye olarak tüm canlıların yaşamına değer verdiklerini belirten Ali Toltar, kimyasal sızıntı sonrası denizde zarar gören deniz canlılarının toplanması, temizlik ve tedavi için ilgili kurumlara gönderilmesi hususunda hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Yaşanabilir bir Dilovası için başta sanayi ve liman tesisleri olmak üzere tüm halkımıza büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası’nda, sanayicilerin ve ilçe halkının bir bütün olarak Dilovası’nı seven Dilovası’na değer veren bir anlayışta olması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Her türlü çevre kirliliği ve kimyasal sızıntıların takipçisi olacaklarını belirten Başkan Toltar, Yaşanabilir bir Dilovası için tüm belediye ve şahsi imkânlarını kullanmaya hazır olduğunu, önceliklerinin daha güzel, daha yaşanabilir bir Dilovası olduğunu, denetim ve çalışmalarının daha kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.