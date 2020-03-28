banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşılara Hayat Zor

Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan ve Barınma Evine götürülmek istenen 67 yaşındaki İsmail Amca, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini dakikalarca uğraştırdı

Yaşılara Hayat Zor

28 Mart 2020 Cumartesi 13:02

  Barınma Evi’ne gitmek istemeyen İsmail Amca Zabıta ekiplerini dakikalarca uğraştırdı

 

Kocaeli’de koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmaması için her lokasyonu dezenfekte eden ve diğer birçok alanda çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve Gebze ilçesinde yapılan saha çalışmasında belirlenen İsmail İnal ismindeki 67 yaşında ve dışarıda yaşayan vatandaş, Büyükşehir Zabıta ekiplerinin koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi’ne götürülmek istendi. Zabıta ekiplerinin her şeyi anlatmasına rağmen ikna olmayan İsmail Amca, dakikalarca Zabıta ekibini uğraştırdı. İnadını bir türlü kıramayan ekip ise İsmail Amca’yı ikna etmek için diller döktü ve sonunda Barınma Evi’ne götürmeyi kabul ettirdi.

 

BARINMA EVİNE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

Gebze’de Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezi civarında bulunan İsmail Amca’ya, her türlü ihtiyacının karşılanacağı, tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olacağı anlatıldı. Büyükşehir ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen 67 yaşındaki İsmail Amca, hiçbir yardımı kabul etmedi. Çaresiz kalan ekipler, daha da ısrarlı bir şekilde konuşsa da İsmail Amca’nın inadını bir türlü kıramadı. Ekipler Barınma Evi’ne gitmesi gerektiğini sabırla ve düzgün bir şekilde anlatmaya devam etti. Dakikalarca ekipleri uğraştıran İsmail Amca, sonunda Barınma Evi’ne gitmeyi kabul etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saddam Türkmenleri nasıl katl etti Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında
THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama
Bakan Kocadan yeni açıklama... Bakan Kocadan yeni açıklama...
Kocaeli kartta önemli değişiklik Kocaeli kartta önemli değişiklik
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
İsmail Kahraman ın kalemin den Saddam Kerkük lü Türkmenleri nasıl katl etti

Haberi Oku