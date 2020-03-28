Yaşılara Hayat Zor

Barınma Evi’ne gitmek istemeyen İsmail Amca Zabıta ekiplerini dakikalarca uğraştırdı

Kocaeli’de koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmaması için her lokasyonu dezenfekte eden ve diğer birçok alanda çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve Gebze ilçesinde yapılan saha çalışmasında belirlenen İsmail İnal ismindeki 67 yaşında ve dışarıda yaşayan vatandaş, Büyükşehir Zabıta ekiplerinin koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi’ne götürülmek istendi. Zabıta ekiplerinin her şeyi anlatmasına rağmen ikna olmayan İsmail Amca, dakikalarca Zabıta ekibini uğraştırdı. İnadını bir türlü kıramayan ekip ise İsmail Amca’yı ikna etmek için diller döktü ve sonunda Barınma Evi’ne götürmeyi kabul ettirdi.

BARINMA EVİNE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

Gebze’de Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezi civarında bulunan İsmail Amca’ya, her türlü ihtiyacının karşılanacağı, tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olacağı anlatıldı. Büyükşehir ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen 67 yaşındaki İsmail Amca, hiçbir yardımı kabul etmedi. Çaresiz kalan ekipler, daha da ısrarlı bir şekilde konuşsa da İsmail Amca’nın inadını bir türlü kıramadı. Ekipler Barınma Evi’ne gitmesi gerektiğini sabırla ve düzgün bir şekilde anlatmaya devam etti. Dakikalarca ekipleri uğraştıran İsmail Amca, sonunda Barınma Evi’ne gitmeyi kabul etti.

