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Yaşlı adam eczane çalışanınca darbedildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde prostat kanseri ve parkinson hastası yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce bir eczaneden darbedilerek zorla çıkarılması görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Yaşlı adam eczane çalışanınca darbedildi

09 Aralık 2020 Çarşamba 20:35

- 72 yaşındaki Sedat Keskin:
- "Bu olay benim hastalıklarımı tetikledi, ilaçlarımı çift içmeye başladım. Suçum neydi"
- 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı:
- "Odamıza üye olan bir eczacının sahip ve mesul müdür olduğu eczanesinde, eczane teknisyeni görevi ile çalışan bir personel tarafından parkinson hastası bir vatandaşa yönelik yapılan menfur saldırı, tarafımızca büyük bir üzüntüyle karşılanmış olup bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki prostat kanseri ve parkinson hastası Sedat Keskin, doktorun yazdığı ilaçları almak için 30 Kasım'da Çenedağ Mahallesi'nde bulunan bir eczaneye gitti.

Eczane çalışanının ilaçları alamayacağını söylemesi üzerine başka bir eczaneye giderek ilaçlarını alan Keksin, daha önce gittiği eczanede kendisine neden ilaç verilmediğini sordu. 

Tartıştığı eczane çalışanı V.K. tarafından kolundan tutulup itilerek dışarıya çıkarılan Keskin, o sırada yere düştü. Olay anından fenalaşan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Keskin, daha sonra polis merkezine giderek, eczane çalışanından şikayetçi oldu. 

Bu arada, eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Keskin ile V.K'nin bir süre tartışması, daha sonra V.K'nin iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışması sırasında Keskin'in kapının önünde yere düşmesi yer alıyor. 

Olayla ilgili şikayet üzerine V.K. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.  

- "Başımda ve elimde yaralar oluştu. Dizlerimde bereler var"

Sedat Keskin, AA muhabirine, 28 Kasım'da rahatsızlandığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından şüphelendiğini belirterek, Körfez ilçesindeki özel bir hastaneye gittiğini ciğerlerinin temiz çıktığını söyledi.

Kendisine ilaç verildiğini ve doktor tavsiyesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını anlatan Keskin, "İlaçlarla ilgili gelen mesajı oğluma ilettim. Oğlum o mesajdaki kodla eczaneye gidiyor ama ilaçlar verilmiyor. Reçete istenmiş ve oğlum da eve geldi. Sonra koronavirüs testimin negatif çıktığına ilişkin mesaj geldi. Sonra ben de başka eczaneye gittim. Rahatsızlıklarımı söyledim, eczanedeki görevli yine reçete gerektiğini söyledi. Gelen mesajla veremediğini söyledi. Pazartesi günü gelen mesajla başka bir eczaneden ilaçları aldım. O paketle ilk bana ilaçları vermeyen eczaneye gittim. Selam verdim, selamımı almadılar." diye konuştu. 

Keskin, ilaçların kendisine neden verilmediğini sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bana saldırdı. Ondan sonrası güvenlik kamerasından görülüyor. Yatıyorum, yoldan geçenlere 'Numara yapıyor.' diyor. Ambulans geldi, benim Kovid-19 pozitif olduğumu söyledi. 'Yalan' dedim, kimliğimi verdim baktılar. Negatifim, ilk müdahalede bulundular. Polis geldi, sonra beni hastaneye kaldırdılar. İçeride duran yanında çocuğu olan kadın buna müsaade ediyor. Çocuğun bana hareketine müsaade ediyor. İyi izleyin çocuk dönünce kolonya veriyor. Ben ne yaptım? Olaydan sonra sırtım yaralandı. Başımda ve elimde yaralar oluştu. Dizlerimde bereler var. Kendisinden davacı oldum. Bana dokunan 'Bana küfretti.' demiş. Ben asla küfür etmedim. İspat etsin ben davamdan vazgeçeceğim. Bu olay benim hastalıklarımı tetikledi, ilaçlarımı çift içmeye başladım. Suçum neydi? İçerideki kadına eğer ondan önce ölürsem hakkımı helal etmeyeceğim. Sen ona müdahale etmiyorsun, bana saldıran adama kolonya veriyorsun." 

- 31. Bölge Kocaeli Eczacılar Odasından yapılan saldırıya kınama

Öte yandan 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınadı.

Arpacı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Odamıza üye olan bir eczacının sahip ve mesul müdür olduğu eczanesinde, eczane teknisyeni görevi ile çalışan bir personel tarafından parkinson hastası bir vatandaşa yönelik yapılan menfur saldırı, tarafımızca büyük bir üzüntüyle karşılanmış olup bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu pandemi döneminde, vatandaşlarımızın sağlığı için en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları olarak Kocaeli Eczacı Odasının ve eczacıların şiddetin her türlüsüne kati surette karşı olduğunu belirtir, bu sebeplerle ilgili eczacı hakkında idari soruşturma açılmasına karar verildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." 



AA
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