Yaşlı kadının ayağını torunun mesajı kurtardı

Gebze'de, Fahriye Boğazkesen ayağındaki morarma ve ağrılar nedeniyle torunu Canan Şimşek tarafından geçen hafta Perşembe günü özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre hastanede yapılan tetkikler sonucunda Fahriye Boğazkesen'in sağ ayağının kesilmesi gerektiği, aksi taktirde ise kangren olacağı belirtildi. Canan Şimşek sosyal medya üzerinden başka bir özel hastanede görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe'ye mesaj atarak, anneannesinin durumu hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Mert Dumantepe anneannesini hastaneye getirmesini, tedavisini yapabileceklerini söyledi. Ameliyata alınan Fahriye Boğazkesen tekrar eski sağlığına kavuşurken, ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI

Doç. Dr. Mert Dumantepe yaptığı açıklamada, "90 yaşındaki hastamız atardamar tıkanıklığı nedeniyle dış merkezde takip ediliyordu. Bacağının kesilme kararı olduktan sonra torunu sosyal medya aracılığı ile bize ulaştı. Hastamızı kabul ettik. Yaptığımız tetkiklerde gördük ki durum biraz farklı. Hastamızın tabi ki yaşına bağlı kronik atardamar tıkanıklığı var. Ancak üzerine akut bir embolik hadise gelişmiş ve bu nedenle bacağının kesilmesi riski oluşmuştu. Gereken tetkikleri yaptıktan sonra hasta yakınlarıyla da konuşup ameliyat kararı aldık. Çünkü özellikle belli bir yaşın üzerindeki hastalarda bacağın kesilmesi kararını 2 kere düşünüp vermek lazım. Çünkü belli bir yaşın üzerinde hem hastaya, hem de hasta yakınlarına çok büyük yük getiriyor bacak kesilmesi. Önce cerrahi olarak kasık bölgesinden açıp atardamarı içerisinde yeni oluşan pıhtıları çıkarttık. Ardından da anjiyografik olarak diz altını açarak damarı tamamen açık hale getirdik ve bacağı kurtardık" dedi.

"KESMEKTEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK DEDİLER"

Canan Şimşek anneannesini daha önce tedavi gördüğü hastaneye götürdüğünü belirterek, "Yapılan tetkikler sırasında doktorun söylediği son söz yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını damarın içten çürüme yaptığını bu tıkalı damarın kesinlikle açılamayacağını ve tek çözümün bacağı diz altından ya da büyük ihtimalle de diz üstünden kesileceği oldu. Biz tabi şok geçirdik, kahrolduk. Çünkü anneannem 90 yaşında. Doktora mesaj attım. Ampute edilmesi gerekiyor dediler, bir de siz görebilir misiniz dedim. Bizi hiç bekletmeden ameliyat çıkışında kabul etti. Durumu anında değerlendirdi ve acil olarak ameliyata aldı. Bu kadar iyi bir sonuç alacağımızı biz de beklemiyorduk. Kendisine minnettarız" diye konuştu.